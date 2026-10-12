Salvamont Sinaia, avertisment pentru turişti în contextul schimbării bruşte a vremii: ”Echipaţi-vă corespunzător şi fiţi prudenţi!”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 12 oct. 2026, 16:09

Salvamontiștii din Sinaia le recomandă turiștilor să manifeste prudență în cazul deplasărilor pe traseele montane din Valea Prahovei, în condițiile în care meteorologii anunță ploi, vânt puternic, ceață și scăderi bruște ale temperaturilor. Salvatorii montani atrag atenția asupra importanței echipamentului adecvat, în special a încălțămintei corespunzătoare, pentru prevenirea accidentărilor.

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