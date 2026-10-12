Salvamont Sinaia, avertisment pentru turişti în contextul schimbării bruşte a vremii: ”Echipaţi-vă corespunzător şi fiţi prudenţi!”

Salvamontiștii din Sinaia le recomandă turiștilor să manifeste prudență în cazul deplasărilor pe traseele montane din Valea Prahovei, în condițiile în care meteorologii anunță ploi, vânt puternic, ceață și scăderi bruște ale temperaturilor. Salvatorii montani atrag atenția asupra importanței echipamentului adecvat, în special a încălțămintei corespunzătoare, pentru prevenirea accidentărilor.
Salvamont Sinaia: ”Echipaţi-vă corespunzător şi fiţi prudenţi!”
”Atenţie!: se strică vremea pentru câteva zile - ploi abundente, vânt puternic, scădere bruscă a temperaturilor, ceaţă, posibile ninsori. Echipaţi-vă corespunzător şi fiţi prudenţi!”, au transmis salvamontistii din Sinaia în contextul în care meteorologii au anunţat, pentru această săptămână, o răcire accentuată a vremii faţă de zilele precedente.
Salvatorii montani subliniază că persoanele care urcă pe munte trebuie să poarte încălţăminte adecvată, precizând că bocancii cu gleznă înaltă oferă o protecţie mai bună.
Un turist a suferit o fractură după ce a încercat să folosească o scurtătură
”Evitaţi «scurtăturile»: pe lângă riscul de accidentare crescut, contribuiţi şi la erodarea solului şi degradarea potecilor. Nu ne dorim nici una, nici cealaltă”, recomandă salvamontiştii.
Avertismentul vine în contextul în care, săptămâna trecută, Salvamont Sinaia a intervenit pentru recuperarea unui turist accidentat pe Poteca Regală. În timp ce cobora de pe munte, acesta a încercat să intre pe ceea ce i s-a părut a fi o scurtătură, însă a alunecat şi a căzut rostogolindu-se, suferind o fractură de maleolă.
Turistul a fost imobilizat şi transportat cu targa până la Drumul de Cotă, unde a fost preluat de o ambulanţă SMURD.
Două turiste străine, recuperate de pe Drumul de Vară
Tot săptămâna trecută, salvamontiştii din Sinaia au intervenit pentru recuperarea a două turiste străine care nu au mai putut continua deplasarea din cauza epuizării, pe traseul Drumul de Vară.