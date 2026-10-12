Accident mortal pe DN 67, în Vâlcea. Trei tineri au murit și alte două persoane au fost rănite

Trei tineri și-au pierdut viața, iar alte două persoane au fost rănite într-un accident grav produs în noaptea de duminică spre luni, pe DN 67, în localitatea Mihăești din județul Vâlcea. Printre victime se numără două adolescente de numai 17 ani și un tânăr de 25 de ani. Tragedia s-a produs după ce două autoturisme s-au ciocnit frontal, iar primele verificări ale polițiștilor arată că unul dintre șoferi ar fi intrat pe contrasens într-o curbă.
Cum s-a produs accidentul în care au murit cei trei tineri
Potrivit polițiștilor, tânărul de 25 de ani, din Râmnicu Vâlcea, conducea un autoturism pe DN 67, iar la un moment dat, într-o curbă, ar fi pierdut controlul direcției de mers din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum. Mașina ar fi pătruns pe sensul opus, unde s-a izbit frontal de un autoturism condus de un bărbat de 67 de ani, din localitatea Orlești.
În urma impactului, șoferul de 25 de ani și două adolescente care se aflau în mașina sa au murit. Fetele aveau amândouă 17 ani și erau din Ocnele Mari, respectiv Roești. Celelalte două victime sunt șoferul de 67 de ani și o femeie de 61 de ani, pasageră în autoturismul acestuia. Amândoi au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.
Trafic blocat complet pe DN 67. Polițiștii continuă cercetările
În urma accidentului, circulația pe DN 67 a fost blocată complet în zona localității Mihăești. Pentru a permite desfășurarea intervenției și a cercetărilor, traficul a fost deviat pe drumul comunal 128. Polițiștii au încercat să stabilească și dacă șoferii consumaseră alcool. Bărbatul de 67 de ani nu a putut fi verificat cu aparatul etilotest din cauza stării sale de sănătate, motiv pentru care i-au fost recoltate probe de sânge. Cercetările continuă pentru a se stabili exact cum s-a produs accidentul în care cei trei tineri și-au pierdut viața.
„Având în vedere starea de sănătate a conducătorului auto de 67 de ani, acesta nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.
În zona producerii accidentului, traficul rutier a fost blocat total, fiind deviat pe drumul comunal 128. Polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs acest tragic eveniment rutier”, arată IPJ Vâlcea.