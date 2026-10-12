Accident mortal pe DN 67, în Vâlcea. Trei tineri au murit și alte două persoane au fost rănite

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 oct. 2026, 08:28

Trei tineri și-au pierdut viața, iar alte două persoane au fost rănite într-un accident grav produs în noaptea de duminică spre luni, pe DN 67, în localitatea Mihăești din județul Vâlcea. Printre victime se numără două adolescente de numai 17 ani și un tânăr de 25 de ani. Tragedia s-a produs după ce două autoturisme s-au ciocnit frontal, iar primele verificări ale polițiștilor arată că unul dintre șoferi ar fi intrat pe contrasens într-o curbă.

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