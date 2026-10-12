Microbuz răsturnat pe DN 14, în județul Sibiu. Două persoane au fost transportate la spital

Un accident rutier grav a avut loc luni pe DN 14, la ieșirea din Ruși spre Slimnic. Doi cetățeni străini, în vârstă de 33 și 38 de ani, au fost transportați la spital după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat în afara carosabilului.
Șase persoane au fost implicate în accident
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a transmis că la locul accidentului au intervenit două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere.
Potrivit reprezentanților instituției, în accident au fost implicate șase persoane, toate fiind evaluate medical la fața locului. Două dintre acestea au fost transportate la spital, iar celelalte patru au refuzat transportul.
”Este vorba de doi bărbați, unul dintre ei prezintă contuzie picior și mână, iar celălalt contuzie lombară”, precizează ISU.
Șoferul autoutilitarei a pierdut controlul volanului
Din primele cercetări efectuate la fața locului, șoferul autoutilitarei, un bărbat în vârstă de 49 de ani, domiciliat în Mediaș, se deplasa pe DN 14, în direcția Sibiu, când a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile.
”În timp ce conducea o autoutilitară pe DN 14, având direcția de deplasare spre Sibiu, un bărbat în vârstă de 49 de ani, domiciliat în Mediaș, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile”, informează IPJ Sibiu.
În acest caz, a fost deschis un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier.