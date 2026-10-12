Microbuz răsturnat pe DN 14, în județul Sibiu. Două persoane au fost transportate la spital

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 12 oct. 2026, 10:03

Un accident rutier grav a avut loc luni pe DN 14, la ieșirea din Ruși spre Slimnic. Doi cetățeni străini, în vârstă de 33 și 38 de ani, au fost transportați la spital după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat în afara carosabilului.

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