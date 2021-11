Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, la începutul ședinței de guvern, că România va trimite o aeronavă pentru cei 36 de cetățeni români blocați în Africa de Sud.

"In ceea ce priveste cetatenii din Africa de Sud, am avut o coordonare foarte buna cu MAE si cu alte ministere si, incepand de ieri, au fost identificate solutiile pe care le vom lua, prin care sa determinam o decizie pe care o vom lua astazi in sedinta de guvern. Am identificat la TAROM o aeronava care va zbura la Pretoria si va prelua cetatenii romani. Pentru ca in aeronava vor mai fi 50-55 de locuri libere, oferim capabilitate si celorlalte tari europene care nu au resit sa isi extraga cetatenii din Africa de Sud. Este cat se poate de normal ca sa luam astfel de decizii pentru ca cetatenii asteapta aceste decizii de la noi. Noi avem datoria fata de ei sa luam astfel de decizii. In felul acesta, vom urca aceasta disponibilitate a noastra prin mecanismnul european de situatii de urgenta", a declarat Nicolae Ciuca, la inceputul sedintei de guvern.

În ședința de guvern se vor discuta și noi măsuri privind prevenția răspândirii noii tulpini Omicron a coronavirusului.

Reamintim că lotul echipei campioane de rugby a României, CSM Știința Baia Mare, aflată în turneu în Africa de Sud, nu se poate întoarce în țară, toate zborurile spre Uniunea Europeană fiind anulate.

Ministerul de Externe a anunțat, sâmbătă, că Ambasada României la Pretoria gestionează, la acest moment, situația a 36 de cetățeni români ale căror curse au fost anulate de către companiile aeriene. Potrivit MAE, Ambasada a efectuat, în regim de urgență, demersuri pentru prelungirea cazării membrilor delegației sportive.