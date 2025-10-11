”Da, ştim refrenul "la farmacie!", domnule Bolojan... ştim. Nu am uitat nici cum unul care acum e consilier prezidenţial urla şi ţopăia în Piaţa Victoriei „cine nu sare...”. Ştim. Aţi vrea, probabil, dacă s-ar putea, să reînviaţi anii de glorie ai PDL-ului, când, dacă nu te aliniai, ţi se trântea rapid un dosar şi erai jugănit în piaţa publică. Din fericire, domnule Bolojan, nu mai merge aşa. Ţara asta nu se mai poate conduce cu teroarea cătuşelor - reforma pe ritm de cătuşe. Nu vom mai permite asta niciodată. Şi, dacă aşa credeti că veţi guverna, nu contaţi pe PSD. Nu putem fi tovarăşi în asemenea atitudine şi mentalitate”, spune Mihai Fifor.

El arată că ”PSD denunţă şi respinge categoric maniera în care premierul Bolojan a înţeles să-i avertizeze pe primari şi pe preşedinţii de consilii judeţene în legătură cu obligaţia plăţii CAS şi CASS”. ”Nu ameninţarea cu puşcăria rezolvă problema! Edilii locali nu sunt de rea-credinţă şi cu atât mai puţin pot fi trataţi ca potenţiali infractori. Premierul ar trebui să îi considere parteneri de dialog, nu ţinte ale frustrărilor sale, măcar pentru motivul că sunt aleşi de oameni şi, deci, au cea mai deplină legitimitate democratică”, afirmă Fifor.

Probleme generate de lipsa banilor

Potrivit social-democraţilor, Problemele reale sunt generate de lipsa banilor, mai exact, de faptul că Guvernul nu doar că nu mai asigură alocările uzuale, dar a ajuns să ia din resursele primăriilor şi consiliilor judeţene sub diverse pretexte.

” Primarii nu pot fi acuzaţi pentru haosul bugetar creat la centru. În ultimă instanţă, dincolo de bani, problema este de atitudine şi de mentalitate. Premierul Bolojan rămâne prizonierul conduitei arbitrare, de baron local care taie şi spânzură, din vremea când era primar la Oradea ori preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor. Dar România nu mai poate fi condusă aşa. Teroarea cătuşelor nu ţine loc de reformă, iar ameninţările nu pot ţine loc de guvernare”, acuză Mihai Fifor.

”Avem deplină îndreptăţire să cerem dialog, colaborare, respect şi aplicarea cu bună-credinţă a protocolului de coaliţie. În egală măsură, avem datoria să denunţăm excesele şi să apărăm principiile democratice. Depinde doar de premierul Bolojan dacă doreşte să rămână în logica conflictului şi a forţei, sau dacă înţelege că România are nevoie de un lider care ascultă, nu ameninţă. Un lider care construieşte, nu impune prin frică”, subliniază deputatul PSD.

