Grindeanu, atac la Bolojan în timpul Congresului UDMR: Politicile pentru oameni nu se fac din birouri izolate

Grindeanu, atac la Bolojan în timpul Congresului UDMR: Politicile pentru oameni nu se fac din birouri izolate/ Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru
Liderul PSD Sorin Grindeanu l-a atac direct pe Ilie Bolojan în timpul Congresului UMDR. Sorin Grindeanu a criticat măsurile impuse de premierul României, pe care le-a numit politic luate din birouri izolate. De asemenea, a comentat și mocul în care Bolojan discută cu mebrii Coaliției cu "accente autoritare și impulsive". 

"România are șansa până la urmă de a demonstra că poate combina responsabilitatea fiscală cu protecția socială, fără a sacrifica niciuna dintre ele. 

Din experiența mea știu că politicale pentru oameni nu se fac nici din birouri izolate, nici din studii teoretice, ci se fac cu cei care cunosc realitatea din teren, care știu cum funcționează și se dezvoltă o comunitate.

Între parteneri este important să existe un echilibru, să nu se acționeze pe baza unor accente autoritare și impulsive, ci prin ascultarea tuturor opiniilor", a declarat Grindeanu. 