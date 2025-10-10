"România are șansa până la urmă de a demonstra că poate combina responsabilitatea fiscală cu protecția socială, fără a sacrifica niciuna dintre ele.

Din experiența mea știu că politicale pentru oameni nu se fac nici din birouri izolate, nici din studii teoretice, ci se fac cu cei care cunosc realitatea din teren, care știu cum funcționează și se dezvoltă o comunitate.

Între parteneri este important să existe un echilibru, să nu se acționeze pe baza unor accente autoritare și impulsive, ci prin ascultarea tuturor opiniilor", a declarat Grindeanu.