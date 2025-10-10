„Pe scurt, premierul ne spune că România funcționează pe datorie chiar și pentru plata oamenilor care o susțin. Prin aceste cuvinte, Ilie-Gavril Bolojan a recunoscut în cele din urmă adevărul: e nevoit să se împrumute ca să își plătească indemnizația de prim-ministru.”

Bugetarii, transformați în „povară” publică

În continuare, sindicaliștii condamnă strategia „perfidă” a guvernului, care-i prezintă pe bugetarii de rând ca pe o „povară” și „cost inabordabil”, pentru care statul este nevoit să se împrumute pentru a le plăti salariile.

„Pentru partide, Guvernul nu are nevoie să se împrumute. Când vine vorba de salariile angajaților, brusc apare criza de numerar. Este o strategie perfidă: promovarea urii de clasă împotriva bugetarilor pentru a legitima „măsuri dure”, să determine publicul să urască profesorii, medicii, polițiștii și funcționarii publici și să accepte tăieri, hărțuiri și concedieri.

Noi nu cerem milă, ci respect și o explicație publică reală de la premierul care recunoaște că își finanțează propria indemnizație din bani luați cu împrumut.

NOI NU suntem EI”, a transmis Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului.