Bolojan, acuzat că sfidează o țară întreagă: "România se împrumută ca să-i plătească indemnizația de premier"

Bolojan a recunoscut că statul trăiește din datorii / Foto: Inquam Photos
Ilie Bolojan este acuzat de sfidare, după ce a afirmat că, fără împrumuturi, guvernul nu ar putea plăti salariile în administrație. Potrivit sindicatelor, șeful guvernului a recunoscut, indirect, că și el își primește salariul din împrumuturile pe care le face România, la dobânzi din ce în ce mai împovărătoare.

„Pe scurt, premierul ne spune că România funcționează pe datorie chiar și pentru plata oamenilor care o susțin. Prin aceste cuvinte, Ilie-Gavril Bolojan a recunoscut în cele din urmă adevărul: e nevoit să se împrumute ca să își plătească indemnizația de prim-ministru.”

Bugetarii, transformați în „povară” publică

În continuare, sindicaliștii condamnă strategia „perfidă” a guvernului, care-i prezintă pe bugetarii de rând ca pe o „povară” și „cost inabordabil”, pentru care statul este nevoit să se împrumute pentru a le plăti salariile.

„Pentru partide, Guvernul nu are nevoie să se împrumute. Când vine vorba de salariile angajaților, brusc apare criza de numerar. Este o strategie perfidă: promovarea urii de clasă împotriva bugetarilor pentru a legitima „măsuri dure”, să determine publicul să urască profesorii, medicii, polițiștii și funcționarii publici și să accepte tăieri, hărțuiri și concedieri.

Noi nu cerem milă, ci respect și o explicație publică reală de la premierul care recunoaște că își finanțează propria indemnizație din bani luați cu împrumut.

NOI NU suntem EI”, a transmis Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului.