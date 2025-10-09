„Săptămâna viitoare vom publica lista cu primăriile și consiliile județene care, în luna august, au înregistrat întârzieri la plată. Dacă nu plătești CAS sau CASS, dacă reții la sursă mai multe luni, ai o răspundere penală. Cred că vor înțelege că, dacă până acum Guvernul venea ca un pompier, nu se va mai întâmpla”, a afirmat șeful Executivului, la un post TV.

De altfel, Bolojan a estimat că, așa cum se întâmplă de mult timp, cheltuielile administrațiilor locale pe ultimele două luni ale anului ajung să subestimeze sumele. „Ne-am angajat la un deficit bugetar care este destul de strâns și ar fi bine, dacă anunțăm niște cifre, să le respectăm, astfel încât la finalul anului să vedem că acele cifre sunt cât mai aproape de realitate.”

„Dacă am continua cu investițiile și cheltuielile cum sunt acum și nu am lua credite, nu am avea bani să plătim nici măcar un salariu din sectorul bugetar. Aceasta este realitatea”, a mai precizat Bolojan.

Joi, Guvernul a făcut un pas înapoi după valul uriaș de critici și haosul creat la nivelul administrațiilor locale de ordonanța care a blocat o serie de decontări pentru lucrări, deszăpeziri, ba chiar și eliberarea certificatelor de naștere și de deces.