„În ședința de Guvern, premierul a precizat că se intenționează modificarea acestei ordonanțe (OUG 52/2025 – n.r.) în viitoarea ședință de Guvern. Nu am detalii despre conținut. Ideea era să se facă o reevaluare din partea tuturor celor care consideră că sunt necesare modificări”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, într-un briefing de presă, la Palatul Victoria.

Bolojan a transformat austeritatea în cinism, val de critici din partea primarilor

Decizia vine după ce primari din toată țara și din toate partidele, inclusiv PNL, condus de Ilie Bolojan, au semnalat haosul creat de ordonanța respectivă.

Luni, primarul municipiului Craiova, Lia-Olguța Vasilescu, anunța că în ședința Biroului Permanent Național al PSD s-a cerut revizuirea OUG 52/2025, întrucât aplicarea anumitor prevederi a condus la „blocarea” primăriilor, scrie Agerpres.

„Am spus-o de nenumărate ori până acum și văd că cei de la Ministerul Finanțelor nu înțeleg – serviciile într-o Primărie (…) înseamnă reparații de drumuri, de școli, de spitale și așa mai departe. Or, în momentul în care s-a interzis efectiv să se facă reparații prin această ordonanță de urgență, noi ajungem în imposibilitatea de a pregăti drumurile pentru iarnă, nu numai în ceea ce privește pietruirea sau asfaltarea, dar inclusiv deszăpezirea. Ceea ce va fi tragedie, mai ales în zonele montane”, a declarat edilul Craiovei.

Și primarul PNL din Slatina, Mario De Mezzo, a afirmat într-o intervenție la Culisele Statului Paralel, că a rămas surprins de faptul că Bolojan fost primar și președinte de consiliu județean, nu a observat și stopat o astfel de măsură.