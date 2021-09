Printre cei care și-au anunțat participarea la protestul din această seară se află și actorul Mariu Manole, cunoscut pentru civismul arătat încă din timpul guvernării PSD și strângerea semnăturilor în campania „Fără penali în funcții publice”.

"Suntem socati. Acum e vorba despre oamenii care vor binele tarii si care se uita la televizor de 3 luni si asista la niste scandaluri ingrozitoare. Ne intoarcem in Piata Victoriei pentru ca ce se intampla in interiorul PNL e groaznic. Ei uita ca noi nu am votat doar PNL, ci si alte partide care sunt in coalitie. Sa asistam de trei luni la iesirile lui Citu... Acum, ce a facut cu Stelian Ion... Nu vad diferenta intre Citu si Dragnea. Ce s-a intamplat aseara a fost socant. Daca el asa intelege sa guverneze tara... pe noi romanii nu ne intereseaza cine e seful PNL, ci cine guverneaza Romania. Citu face o politica de lautar, guverneaza dupa ureche!", a spus, joi, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Marius Manole.

Până la ora 19.00, nu venise încă nimeni la protestul anunțat de actorul Marius Manole, împotriva atacului la Justiție din partea premierului Florin Cîțu, asemănat cu Liviu Dragnea.

Comunitatea online Corupția Ucide a anunțat joi că organizează un protest împotriva lui Florin Cîțu în Piața Victoriei la sfârșitul săptămânii. Protestul intitulat ”Apărăm Justiţia, Cîţu DEMISIA!” este programat sâmbătă la ora 18.00, în fața sediului Guvernului. Anunțul de organizare a protestului e ilustrat cu o fotografie trucată, o combinație între Florin Cîțu și Liviu Dragnea.

„Am protestat ani de zile pentru o Justiție Independentă. Astăzi, ea este încă o dată asaltată, doar că de data asta de către liberalii care promiteau în campanie că vor face reforme și că ei nu sunt ca PSD! Florin Cîțu, premierul României, acționează conform propriilor interese și demite pe rând miniștri incomozi, care îndrăznesc să facă acele reforme promise oamenilor care au ieșit ani de zile la proteste. Vrem Justiție, Nu Corupție! Cîţu DEMISIA!!!”, au transmis organizatorii într-un mesaj pe Facebook.

Mai mulți protestatari au ieșit în stradă, în Piața Victoriei, și miercuri seară după anunțul premierului de revocare a lui Stelian Ion.

Mesajul lor către președintele Iohannis de a nu semna revocarea a rămas însă fără ecou, pentru că șeful statului a anunțat joi dimineață că a semnat revocarea și numirea interimarului în persoana liberalului Lucian Bode, ministru la Interne.

În același timp, Stelian Ion a acuzat că miza revocării sale este în special numirea procurorilor-șefi, în special cel de la DIICOT, unde este interimat de aproape un an, de la demisia Giorgianei Hosu, în septembrie 2020.

Revocarea lui Stelian Ion de la Justiție a fost motivată de premierul Cîțu de lipsa avizării programului Anghel Saligny, dar și de nedesființarea Secției Speciale - SIIJ.