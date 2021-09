"Suntem socati. Acum e vorba despre oamenii care vor binele tarii si care se uita la televizor de 3 luni si asista la niste scandaluri ingrozitoare. Ne intoarcem in Piata Victoriei pentru ca ce se intampla in interiorul PNL e groaznic. Ei uita ca noi nu am votat doar PNL, ci si alte partide care sunt in coalitie. Sa asistam de trei luni la iesirile lui Citu... Acum, ce a facut cu Stelian Ion... Nu vad diferenta intre Citu si Dragnea. Ce s-a intamplat aseara a fost socant. Daca el asa intelege sa guverneze tara... pe noi romanii nu ne intereseaza cine e seful PNL, ci cine guverneaza Romania. Citu face o politica de lautar, guverneaza dupa ureche!", a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Marius Manole.

Intrebat cine e principalul responsabil pentru criza, Manole a raspuns: "Din punctul meu de vedere, mi se pare ca PNL a luat-o pe un drum gresit. Avea puterea sa sustina o guvernare stabila, nu a facut-o. Mai e un vinovat, Iohannis. Am iesit in strada pentru el. Ar fi foarte interesant sa iasa Iohannis si sa spuna care sunt motivele pentru care a semnat decizia de remaniere a ministrului."

Cat despre o rezolvare a crizei, Marius Manole a explicat: "Nu o sa le dau eu cheia ca nu sunt in stare. Cred ca Citu ar trebui sa faca un pas in spate, coalitia sa se puna la masa si sa inteleaga ca romanii sunt mai importanti decat orice birou si sedinta. Dupa 8 luni, dezamagirea este foarte mare."

Pe final, actorul Marius Manole a transmis un mesaj pentru romani: "Sa vina in Piata Victoriei nu pentru PSD sau USR, nu pentru PNL, ci pentru ca politicienii nostri sa inteleaga ca suntem treji, vii, atenti la ei, ca nu trebuie sa uite de noi. Ei s-au si relaxat. Poate le-am dat prea mare credit. Poate trebuie sa le reamintim cine-i plateste si pentru cine trebuie sa lupte ei acolo."

Cat despre alianta USR PSD, Manole a declarat: "Alipirea... E foarte trist ca s-a ajuns aici. Dar daca asta e singura solutie ca Citu sa plece, da, poate as fi in stare sa accept si asta. Nu vad nicio diferenta intre Citu si Dragnea."