Sfantul Proroc Osea a fost fiul lui Beyri, din tribul lui Isahar. A prorocit cu opt sute de ani inainte de Nasterea lui Hristos, pe cand evreii din Samaria au fost luati in robia asiriana. El a certat cu asprime pe Israel si pe Iuda pentru idolatria lor.

A vestit pieirea Samariei si a lui Israel din cauza pacatelor. Ne-a ramas de la el o carte in 14 capitole. El a vestit sfarsitul si desfiintarea jertfelor Vechiului Testament. A prorocit in timpul domniei a patru regi, timp de aproape 30 de ani. Este primul proroc care prezinta legamantul dintre Dumnezeu si poporul Sau ca pe legatura de dragoste dintre barbat si femeie.

Sfintii Parintii au folosit imaginea matrimoniala pentru viata duhovniceasca. Omul, asemanat cu o desfranata, care prin pacate s-a departat de iubirea curata, este cautat de Mirele sau, Hristos.

Iata ce spune Sfantul Ioan Gura de Aur intr-o omilie despre acest lucru: "Cel mai mare si mai puternic" a ravnit o desfranata. Dumnezeu Si-a dorit pentru Sine o desfranata? Da, la firea noastra ma refer. Dumnezeu doreste o desfranata? Omul, daca pofteste o desfranata este osandit, iar Dumnezeu o doreste pe aceasta? Foarte mult! In timp ce omul, insa, pofteste desfranata ca sa se faca desfranat, Dumnezeu o doreste ca sa o preschimbe in fecioara. Astfel, pofta omului inseamna pierderea celei desfranate, in timp ce dorirea lui Dumnezeu inseamna mantuirea acesteia.

"Cel mare si puternic" a dorit o desfranata? Si de ce? Ca sa devina Mire. Si ce face? Nu trimite la aceasta pe nici unul dintre robi, nu-l trimite pe Inger, nici pe Arhangheli, pe Heruvimi si Serafimi, ci El Insusi Se apropie ca un iubit. (…) Vine spre desfranata si nu Se rusineaza. Vine la coliba acesteia si o afla beata. Si cum vine? Nu-Si goleste fiinta, ci Se face asa cum era desfranata.

Nu la gandire, ci la fire devine ca aceasta, pentru ca sa nu se sperie, sa nu fuga, vazand ca El nu este cazut ca ea. Vine spre desfranata si Se face Om. (…) Acest Iubit nu i-a cerut socoteala despre pacate, ci i-a iertat greselile si faradelegile. Si ce face? O ia pe aceasta si Se uneste cu ea. Si ce-i da acesteia? Inelul. Care inel? Pe Duhul cel Sfant" (Despre Rai si Scriptura. Despre iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Despre "Sezut-a Imparateasa de-a dreapta Ta", trad. Victor Manolache, Ed. Bizantina, Bucuresti, 2006

Sfantul Proroc Osea a trecut la cele vesnice la adanci batraneti.

