Datorita minunilor petrecute la moartea Domnului (pamantul s-a cutremurat, soarele s-a intunecat, mormintele s-au deschis si pietrele s-au despicat), acesta a marturisit: "Cu adevarat Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu" (Matei 27: 54).

Cand iudeii au aflat de Invierea lui Hristos, au mers sa-i mituiasca pe soldati, ca acestia sa spuna ca trupul Domnului a fost furat de ucenicii Sai. Longhin insa nu s-a lasat cumparat, ci a lepadat centura militara si s-a botezat impreuna cu alti doi soldati. Impreuna cu cei doi a parasit Ierusalimul si a mers in Capadocia. Aici a convertit pe multi pagani la crestinism.

Iudeii au insitat atat de mult ca Longhin sa fie ucis, incat Pilat va trimite soldati sa-l prinda si sa-l ucida prin decapitare. Sfantul Longhin cunoscandu-si sfarsitul a iesit in intampinarea soldatilor si i-a primit la el cu multa caldura. Pe cand soldatii dormeau, Sfantul Longhin s-a rugat toata noaptea pentru iesirea sufletului sau. In zori, soldatii au ramas uimiti sa afle ca cel care i-a gazduit este cel cautat sa fie ucis. Au dorit sa nu-l omoare, dar Sfantul Longhin le-a cerut sa implineasca porunca primita. Acestia l-au decapitat, iar capul sau a fost adus la Ierusalim ca Pilat sa fie incredintat de moartea acestuia.



Tot astazi, facem pomenirea:

- A doi sfinti mucenici care au murit impreuna cu Sfantul Longhin;

- Sfintilor Mucenici Leontie, Dometie, Terentie si Domnin;

- Sfantului Cuvios Mal.