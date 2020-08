S-a stabilit CAUZA DECESULUI politicianului român care s-a vindecat de Covid, dar a murit după externare 

Cauza mortii a fost stabilita de medicii legisti din Slatina, arata ziare.com. Dragos Turcitu, care a ajuns in spital dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus, a fost externat fiind considerat vindecat, dupa ce doua teste consecutive i-au iesit negative.

Saptamana trecuta, Turcitu s-a prezentat la spitalul din Slatina acuzand ameteli si, pentru ca stia ca are o suferinta cardiaca, a decis sa se prezinte la medic. In urma mai multor analize care i-au fost facute, acesta a fost depistat ca este infectat cu SARS-CoV-2.

A urmat tratament de specialitate la Spitalul Judetean Slatina, iar sambata dimineata, 1 august 2020, medicii au decis sa-l externeze, dupa ce doua teste au iesit negative. La scurt timp dupa ce a ajuns acasa, barbatul a mers sa faca dus, iar la iesirea din baie i-a spus sotiei sale ca simte o durere puternica in bratul stang. Sotia sa a sunat la 112, iar pana la sosirea echipajului de interventie starea lui Dragos Turciu s-a agravat. Cadrele medicale sosite la fata locului au incercat sa-l resusciteze, timp de o ora, in barbatul a decedat, in urma infarctului.