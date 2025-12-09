UPDATE 23:40 - Volodimir Zelenski spune că este pregătit pentru alegeri

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marți că este pregătit pentru alegeri, făcând apel la partenerii americani și europeni să contribuie la asigurarea securității scrutinului în contextul războiului, relatează Reuters și AFP.

Liderul de la Kiev a declarat presei că, dacă securitatea este garantată, alegerile ar putea avea loc în următoarele 60-90 de zile, precizând că va solicita parlamentului să pregătească legislația necesară pentru a permite organizarea de alegeri în timpul legii marțiale.

De asemenea, el a mai indicat că speră să transmită miercuri Statelor Unite un plan actualizat pentru rezolvarea conflictului cu Rusia.

”Lucrăm astăzi și vom continua mâine. Cred că îl vom livra mâine”, a spus Zelenski, întrebat de reporteri dacă planul a fost deja trimis la Washington.

Președintele ucrainean a mai afirmat că Ucraina este pregătită pentru un armistițiu în planul energiei dacă Rusia este de acord și că va face tot posibilul pentru a organiza o întâlnire la nivel înalt cu SUA în următoarele două săptămâni pe tema unui acord de pace.

UPDATE 22:40 - Trump cere Ucrainei să organizeze alegeri prezidenţiale

Ucraina, care a ”pierdut mult teritoriu”, trebuie să organizeze alegeri, cere preşedintele american Donald Trump într-un interviu acordat site-ului Politico, în care îşi reiterează criticile împotriva omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.

”Cred că este momentul” să se organizeze alegeri, declară şeful statului american.

El acuză Kievul de faptul că se ”foloseşte de război” pentru a nu organiza alegeri.

Liderii ucraineni ”vobesc despre democraţie, dar ajungem într-un punct în care nu mai este o democraţie (...). Poporul ucrainean ar trebui să aibă această alegere”, subliniază locatarul Casei Albe.

”Nu ştiu cine ar câştiga”, declară el.

UPDATE 18:15 - Zelenski a fost primit de Papa Leon și urmează să se întâlnească cu Giorgia Meloni

Volodimir Zelenski a fost primit, marți, de către Papa Leon al XIV-lea, la reşedinţa pontificală Castel Gandolfo, în apropiere de Roma, şi urma să se întâlnească cu şefa Guvernului italian Giorgia Meloni.

Papa american şi-a ”exprimat dorinţa aprigă ca iniţiativele în curs să conducă la o pace dreaptă şi durabilă”, a anunţat Vaticanul într-un comunicat publicat după întâlnire, care a durat 30 de minute.

Giorgia Meloni susţine ferm Kievul de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, în pofida unor reticenţe ale lui Matteo Salvini, liderul Partidului Liga (extrema dreaptă), unul dintre aliaţii săi în cadrul coaliţiei guvernamentale.

Roma a furnizat armament Ucrainei - însă doar pentru ”uz intern” - şi exclude să trimită trupe, aşa cum au propus Londra şi Parisul.

Săptămâna trecută, Guvernul italian şi-a amânat o decizie cu privire la o prelungire a ajutorului militar acordat Ucrainei, în contextul în care autorizaţia actuală expiră la 31 decembrie.

Potrivit presei, Salvini a pus în discuţie necesitatea ajutorului militar, având în vedere negocierile de pace.

Meloni şi-a menţinut până acum susţinerea Ucrainei.

”Atât timp cât va exista un război, vom face tot ceea ce putem, aşa cum am făcut întotdeauna, să ajutăm Ucraina să se apere”, a declarat ea.

UPDATE 14:46 - Avionul de transport militar model Antonov An-22 s-a prăbușit marți în jurul orei locale 12.00 în regiunea Ivanovo, la aproximativ 300 de kilometri de Moscova, potrivit agenției de stat ruse Tass. Potrivit cotidianului Kommersant, aeronava avea o vechime de peste 50 de ani, iar principala ipoteză este o defecțiune tehnică.

UPDATE 13:30 - Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit marţi la Castel Gandolfo - reşedinţa papei, situată în apropiere de Roma -, pentru a se întâlni cu Papa american Leon al XIV-lea, relatează The Associated Press.

Preşedintele ucrainean se află la Roma cu scopul de a-şi continua eforturile în vederea obţinerii unui sprijin european şi opunerii faţă de presiuni ale Statelor Unite ale lui Donald Trump în favoarea unui compromis dificil cu Rusia.

Negociatori americani şi ucraineni au încheiat sâmbără trei zile de negocieri în vederea unei reduceri a unor divergenţe cu privire la o propunere a unui plan de pace al administraţiei Trump.

UPDATE 11:50 - Preşedinta Comisiei Europene Ursula Von der Leyen a explicat că propunerea de „împrumut pentru reparaţii”, bazată pe activele ruseşti îngheţate, are ca scop creşterea costului războiului pentru Moscova şi obligarea Rusiei să plătească pentru distrugerile făcute. „Cu cât războiul durează, cu atât costurile pentru Rusia vor creşte”, a spus ea.

Von der Leyen a subliniat că UE vede geoeconomia şi geopolitica ca pe două faţete ale aceluiaşi conflict. În acest context, sancţiunile economice şi pregătirea militară sunt considerate de neînlocuit.

Europa va merge înainte „cu urgenţă” în implementarea planului de creştere a pregătirii de apărare: proiecte de mobilitate militară, integrarea industriei defensiv militare şi cooperare extinsă între state. Din 19 planuri SAFE (Strategic Armament and Force Enhancement) depuse de state membre, 15 includ ajutor şi sprijin pentru Ucraina, un semnal clar că solidaritatea europeană rămâne puternică.

UPDATE 9:00 - Președintele Rusiei Vladimir Putin a aprobat un decret care stabilește chemarea rezerviștilor pentru antrenamente militare în anul 2026.

Decretul, ce datează de luni, 8 decembrie, prevede că rușii din rezervă vor participa la antrenamente în cadrul Forțelor Armate, Gardei Naționale, unităților Ministerului Situațiilor de Urgență și agențiilor de securitate, inclusiv FSB.

Potrivit Meduza, Putin a cerut guvernului și autorităților locale să se asigure că toate etapele pentru chemarea rezerviștilor și organizarea antrenamentului sunt respectate.

Două secțiuni ale decretului rămân clasificate, marcate „doar pentru uz oficial”.

Rezerviștii sunt cetățeni ruși care au semnat voluntar contracte pentru a face parte din rezervele militare. Din 2021, Rusia a avut aproximativ 100.000 de rezerviști, conform datelor oficiale.

UPDATE 8:11 - Tragedie în vestul Ucrainei: 26 de morți, inclusiv copii, după atacul rusesc asupra Ternopilului; 22 de persoane în continuare dispărute

Operațiunile de căutare și salvare continuă pentru a doua zi consecutiv în orașul ucrainean Ternopil, din vestul țării, după un devastator atac rusesc care a ucis cel puțin 26 de persoane, inclusiv trei copii, și a rănit 93 de alții, dintre care 18 minori.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că peste 230 de salvatori din nouă regiuni ale Ucrainei lucrează non-stop la fața locului, în condiții extrem de dificile, cu intervenții manuale în zonele grav avariate ale a două blocuri de locuințe cu nouă etaje.

Atacul a avut loc în noaptea de 19 noiembrie, parte a unei ofensive masive rusești asupra vestului Ucrainei, regiuni situate la peste 500 de kilometri de linia frontului, conform Kyiv Independent.​

Ministrul de Interne ucrainean, Ihor Klymenko, a descris scena drept „o viață distrusă în fiecare apartament” de Rusia, după ce un bloc a fost lovit de rachete Kh-101 lansate din regiunile ruse Vologda și Astrahan, conform Forțelor Aeriene Ucrainei.

Locatarii au fost nevoiți să sară de la ferestrele etajelor superioare pentru a scăpa de incendii, iar pagubele se întind de la etajul al treilea până la al nouălea. Autoritățile din Ternopil au decretat 19-21 noiembrie zile de doliu, cu evenimente de divertisment anulate, steaguri în bernă și apeluri la populație să rămână în casă din cauza nivelului ridicat de substanțe toxice în aer, de șase ori peste limita normală.

UPDATE 8:00 - La întâlnirea găzduită de premierul britanic Keir Starmer au participat și președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz, în contextul în care planul american de 28 de puncte – revizuit recent – cere Ucrainei concesii majore, inclusiv controlul rus deplin asupra Donbasului (Donetsk și Luhansk), interzicerea aderării la NATO și menținerea liniei actuale în Zaporojie și Herson.​

Zelenski a declarat pentru Bloomberg că pozițiile SUA, Rusiei și Ucrainei diferă profund pe chestiuni sensibile precum garanțiile de securitate și statutul regiunilor estice, subliniind lipsa unui „punct de vedere unitar pe Donbas”, conform Kyiv Independent.

Liderii europeni, reuniți în formatul „coaliției doritorilor”, au exprimat îngrijorări că sunt marginalizați în negocieri și au cerut garanții ferme pentru suveranitatea Kievului, inclusiv o prezență militară non-NATO în orașe ucrainene cheie precum Kiev sau Odesa – idee respinsă de Kremlin.​

Trump a acuzat luni că Zelenski „nu a citit încă” propunerea de pace transmisă acum trei săptămâni, afirmând că Rusia este mulțumită de ea, în timp ce emisarul său Keith Kellogg susține că un acord e „aproape finalizat”, cu dispute doar pe Donetsk și centrala nucleară Zaporojie.

Întâlnirea de la Londra vine după eșecul discuțiilor din Moscova dintre emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner cu Vladimir Putin, iar Zelenski se îndreaptă ulterior spre Bruxelles pentru convorbiri cu șeful NATO Mark Rutte și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, pe teme precum apărare antiaeriană și împrumuturi din active ruse congelate.​

Europa insistă pe unitate transatlantică, Macron subliniind nevoia de „aliniere a pozițiilor” pentru o fază nouă de securitate colectivă, în timp ce Rusia menține cereri dure precum retragerea Ucrainei din Donbas.