Alessia Păcuraru: Nu poți să mă împingi în halul ăsta!

Reporter RTV: Păi uite că împing.

După vorbele urâte adresate oamenilor prezenți pentru Călin Georgescu, situația nu s-a oprit aici. Se vede clar pe imagini cum jurnaliștii postului România TV o împing pe jurnalista Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru. Totul s-a întâmplat chiar în momentul în care liderul suveranist a venit pentru a semna controlul judiciar.

Cum toate acestea nu au fost de ajuns, angajații lui Sebastian Ghiță au trecut direct la amenințări chiar în fața polițiștilor și a jandarmilor.

Alessia Păcuraru: Du-te la echipa ta, nu te-a chemat nimeni.

Reporter RTV: Uite că vreau să stau aici!

Alessia Păcuraru: Nu mai minți, erai în spatele meu, nu aveam cum să te împing!

Reporter RTV: Hai mai taci din gură. Următoarea dată îmi bag mâna în părul tău, fii atentă! Ți-l rup pe tot!

Jurnalista Alessia Păcuraru a dezvăluit că acesta nu este un incident izolat și că de mai multe luni este atacată în mod constant de ”păpușile lătrătoare” manevrate direct de la Belgrad de fugarul Ghiță.

”Este mai mult decât clar că în această situație s-a ajuns mult prea departe, iar aceste persoane care acționează din disperare și categoric, nu din profesionalism, recurg de foarte multe luni de zile la șantaj, la violență, la amenințări, la adresa mea, la adresa familiei mele din care fac parte, lucru pe care nu îl tolerez și nu îl voi accepta niciodată, cât și la adresa colegilor mei, la adresa familiei Realitatea Plus. (...) O situație care din partea lor nu mai există niciun fel de limită”, a spus jurnalista Alessia Păcuraru.