În cadrul unei dezbateri din Camera Civică privind un proiect de lege care interzice avorturile forțate, parlamentarul a afirmat că majorarea natalității presupune scăderea nivelului de trai al populației. „Trebuie să renunțăm o dată pentru totdeauna la dogma conform căreia problemele demografice se rezolvă prin îmbunătățirea condițiilor materiale. Toată experiența globală arată exact contrariul: cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii. Cele mai mari rate de natalitate se întâlnesc în țările sărace, iar cele mai mici în țările bogate”, a declarat Matveychev, citat de MoscowTimes.

Critici la adresa sprijinului financiar pentru familii

Deputatul a contestat ideea acordării de beneficii financiare pentru familiile cu copii: „Toate discuțiile despre ‘dați-ne apartamente, dați-ne beneficii, atunci poate ne vom încumeta să facem copii’—totul este doar o minciună”.

El a comparat avorturile cu pierderile militare, afirmând că „au murit la fel de mulți oameni ca în Războiul Atlanticului de Nord”. „După legalizarea avortului în URSS, am ucis noi înșine mai mulți oameni decât Hitler”, a subliniat Matveychev. Deputatul a mai spus că rușii „trăiesc în prezent” și „vor să obțină totul din viață”, în timp ce femeile acordă prioritate carierei în detrimentul familiei, pentru care, în opinia sa, „nimeni nu va scăpa de pedeapsă”.

Presiuni masculine și propaganda împotriva avortului

Vitaly Milonov, coleg al lui Matveychev, a susținut că, de cele mai multe ori, bărbații pun presiune asupra femeilor pentru avorturi și, prin urmare, „trebuie să se acorde atenție propagandei”. Milonov a adăugat: „Un bărbat adevărat nu va permite niciodată un avort: îl va interzice acasă, nu te va lăsa să ieși, dar nu te va lăsa să faci un avort”.

Apel la valorile tradiționale și ortodoxie

Nikolai Nikolaev a acuzat Rusia că „imită opoziția sa ultra-liberală” și a cerut o „luptă împotriva defectului fundamental al sistemului”. El a subliniat că etica rusă se bazează pe Ortodoxie, prin urmare „viața unui copil trebuie recunoscută chiar înainte de naștere”.

Paralela cu planurile naziste și critici la OMS

Preotul Fyodor Lukyanov a comparat dreptul femeii la avort cu planul lui Heinrich Himmler de a extermina populația sovietică prin promovarea avortului și a contracepției. El a propus încetarea cooperării Rusiei cu Organizația Mondială a Sănătății, întrucât OMS recunoaște dreptul femeilor la avort.

Date demografice alarmante în Rusia

Inițiativele vin pe fondul unei situații demografice în deteriorare rapidă. Conform Rosstat, în primul trimestru din 2025, numărul nașterilor a scăzut cu 4% față de anul anterior, la 288.800 copii. Demograful Alexei Raksha a declarat că aceasta reprezintă cel mai scăzut nivel din secolele XVIII și XIX. În 2024, s-au născut 1,222 milioane copii, cel mai mic nivel din 1999. Numărul deceselor a depășit 1,8 milioane, iar scăderea naturală a populației a fost aproape 600.000. În urma acestor cifre, autoritățile au clasificat date detaliate privind natalitatea și populația totală.

Proiectul „Demografie” nu a produs rezultatele așteptate

Proiectul național „Demografie”, lansat de Vladimir Putin în 2018, nu a atins rezultatele anticipate: între 2018 și 2023, rata deceselor a depășit natalitatea cu 3,4 milioane de persoane. Situația demografică a Rusiei continuă să fie un subiect de preocupare majoră pentru autorități și pentru parlamentarii care susțin măsuri radicale.

