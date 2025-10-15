În acest loc, unde Marea Baltică se strânge într-un coridor de doar 130 de kilometri, tensiunile dintre Rusia și NATO ating niveluri alarmante. Această rută comercială aparent simplă s-a transformat într-o zonă geopolitică extrem de delicată.

Aviatoarele rusești și cele ale Alianței se intersectează frecvent în manevre riscante, iar sub ape se desfășoară un război economic și informațional nevăzut. „Este un spațiu foarte strâmt, dar extrem de încărcat militar. Erori sau provocări în astfel de locuri pot avea consecințe imprevizibile”, explică expertul Tom Keatinge într-un interviu pentru ABC News, Express și The Sun.

Un punct nevralgic pentru finanțarea războiului

Golful Finlandei, ușor mai mare decât Țara Galilor, funcționează ca o punte maritimă și aeriană crucială pentru Rusia. Aceasta permite lui Vladimir Putin să mențină fluxul de venituri din exporturi, eludând sancțiunile internaționale. Coridorul, situat la nord de Estonia și la sud de Finlanda, este traversat frecvent de așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, care transportă petrol și gaze către piețele internaționale.

Lățimea maximă de aproximativ 130 de kilometri face ca acest coridor să fie esențial pentru menținerea fluxului de mărfuri rusești. În fiecare săptămână, peste 400 de nave traversează zona. Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a declarat pentru ABC News: „Rusia folosește acest coridor pentru a exporta 60% din petrolul și gazele sale. Este o activitate extrem de intensă. Vorbim despre 400 sau mai multe nave pe săptămână. Este ceva uriaș.”

Tsahkna susține că, în eventualitatea unui conflict cu NATO, Golful Finlandei ar deveni rapid scena unor operațiuni militare menite să întrerupă accesul Rusiei la venituri vitale pentru război.

Zona sub ochii vigilenți ai NATO și Rusiei

Tom Keatinge consideră că riscul unei operațiuni militare în această zonă, în cazul unui conflict, este foarte ridicat. El a declarat pentru The Sun: „Evident, este o zonă extrem de sensibilă din perspectiva NATO. Zboară multe avioane militare peste acea regiune... dar este la fel de sensibilă și pentru ruși.”

Referindu-se la flota din umbră a Rusiei, expertul a adăugat: „Aceasta i-a permis Rusiei să-și mențină finanțele și să reducă impactul sancțiunilor.” Rusia „este pregătită să protejeze flota din umbră cu orice preț”, ceea ce înseamnă un risc direct de confruntare militară cu NATO, mai ales că avioanele Alianței monitorizează zilnic zona, iar tensiunile cresc.

Incident după incident

De la începutul invaziei din Ucraina, în februarie 2022, Rusia a încălcat spațiul aerian estonian de opt ori. Doar în acest an au fost raportate patru incidente. Cel mai grav a avut loc recent, când trei avioane MiG-31 rusești, capabile să transporte armament nuclear, au pătruns timp de 12 minute în spațiul NATO, survolând 200 de kilometri spre vest. Autoritățile estoniene au descris evenimentul drept „o incursiune fără precedent de îndrăzneață”.

Incidentele maritime s-au înmulțit în același timp. O navă reținută de autoritățile franceze a fost acuzată că a lansat drone în spațiul aerian NATO, iar nava Eagle S a deteriorat cinci cabluri submarine de telecomunicații, ceea ce a fost catalogat drept sabotaj.

„Riscul ca ceva să meargă prost este ridicat”, avertizează Keatinge. „Poate fi o coliziune între avioane NATO și rusești sau o scurgere de petrol care ar afecta coastele Poloniei. În astfel de spații înguste, micile erori pot deveni crize internaționale.”

Margus Tsahkna menționează că, în cazul unei agresiuni, „coridorul va fi controlat complet de NATO”, dar pentru moment „Rusia are dreptul de a trece”.

Liniștea aparentă ascunde tensiuni uriașe

Golful Finlandei poate părea calm la suprafață, dar în realitate, acesta este probabil locul din Europa unde o scânteie ar putea aprinde primul foc al unui conflict major.

