Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai mari din Europa de Est și al informațiilor privind pregătirile Rusiei pentru un potențial conflict direct cu Alianța Nord-Atlantică.

Rusia ar fi „spulberată” de NATO, nu ar fi un nou război ca în Ucraina

Ben Hodges respinge ideea că o confruntare între Rusia și NATO ar semăna cu războiul din Ucraina. „Dacă Rusia ar ataca Polonia în 2025 în același mod în care a atacat Ucraina, ar fi distrusă de forțele aeriene ale NATO, plus puterea terestră a Alianței”, a declarat tranșant generalul american.

Acesta a explicat că un eventual atac asupra unui stat membru NATO ar declanșa o reacție fulgerătoare. Kaliningradul, exclava rusă dintre Polonia și Lituania, ar fi prima țintă. „Kaliningradul ar fi nimicit în primele ore. Toate capacitățile rusești de acolo ar fi eliminate.” Un scenariu similar ar fi rezervat și bazelor militare din Sevastopol, Crimeea.

NATO dă semne că s-a săturat de provocări. Alianța discută doborârea avioanelor rusești cu rachete la bord

Superioritatea NATO: reacție rapidă și lovituri precise

Generalul subliniază că un conflict cu Alianța Nord-Atlantică ar fi scurt și devastator pentru Rusia. Spre deosebire de Ucraina, NATO dispune de superioritate aeriană, sisteme de apărare avansate și o capacitate de reacție instantanee. „Comparația cu Ucraina este inadecvată și greșită”, a insistat el.

În acest context, Hodges a avertizat că orice provocare ar fi întâmpinată cu o forță disproporționată, menită să neutralizeze rapid infrastructura militară rusă.

Lecția dronelor rusești și vulnerabilitățile Alianței

Fostul comandant USAREUR a comentat și recentele incidente cu drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, în luna septembrie. A lăudat reacția rapidă a piloților polonezi, dar a atras atenția asupra limitărilor actuale ale Alianței. Potrivit lui Hodges, NATO nu este pregătită să facă față „la sute de drone zilnic, așa cum o fac ucrainenii”, deși amenințarea este cunoscută de ani de zile.

Pentru a remedia această vulnerabilitate, el susține ideea președintelui Volodimir Zelenski de a integra apărarea aeriană a Ucrainei în sistemul NATO. O „imagine aeriană comună”, spune Hodges, ar permite tuturor statelor aliate să aibă aceeași perspectivă asupra situației din teren și să reacționeze unitar la atacuri.

Războiul economic – cea mai eficientă armă împotriva Kremlinului

Generalul american consideră că presiunea militară trebuie dublată de una economică. El pledează pentru atacuri concentrate asupra infrastructurii petroliere a Rusiei, care alimentează financiar războiul. „Dacă nu se schimbă nimic din exterior, cred că economia lor îi va forța să reducă semnificativ ceea ce fac, undeva pe parcursul anului viitor”, a spus Hodges.

Acesta a subliniat că Moscova nu are capacitatea de a câștiga războiul, dar va continua să lupte „atâta timp cât Putin crede că noi vom renunța”. Soluția, în opinia sa, este menținerea unei presiuni constante și trimiterea unui semnal clar că fiecare act agresiv va fi urmat de consecințe. „Ei [Rusia] trebuie să sufere un fel de consecințe de fiecare dată”, a conchis Hodges.

Locul din Europa pe care a pus ochii Putin. De aici ar putea începe Al Treilea Război Mondial

Eșecul din 2014 – momentul ratat al Occidentului

Privind înapoi, Ben Hodges a criticat modul în care Occidentul a reacționat la anexarea Crimeei și la începutul războiului din estul Ucrainei, în 2014. Dependența de gazul rusesc și frica de arsenalul nuclear al Moscovei au paralizat acțiunea colectivă. „Dacă NATO ar fi stabilit de la început ca obiectiv comun eliberarea întregii Ucraine și ar fi oferit sprijinul necesar, situația de azi ar fi fost complet diferită”, a afirmat generalul.

În opinia sa, ezitările Occidentului au permis Rusiei să-și consolideze influența, în timp ce liderii occidentali „au pierdut ani de zile” dezbătând scenarii legate de armele nucleare și de oportunitatea negocierilor.

Rusia se pregătește pentru confruntare

Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului confirmă observațiile generalului, arătând că Rusia a intrat într-o „fază zero” de pregătire pentru un posibil conflict cu NATO. Aceasta presupune intensificarea campaniilor de dezinformare și a acțiunilor de destabilizare la granițele Alianței.

Hodges susține că doar o poziție politică unită și o pregătire militară fără fisuri pot împiedica o escaladare. El avertizează că NATO dispune de toate instrumentele pentru o reacție devastatoare, dar ceea ce contează este hotărârea de a le folosi la timp.

NATO spune că va trimite rachete Tomahawk Ucrainei. Cum ar putea decide soarta războiului