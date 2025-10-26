Începând cu 1 octombrie 2025, indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) a ajuns la 6,06%, cel mai ridicat nivel de la introducerea acestui indicator. Această majorare înseamnă că persoanele cu credite variabile în lei simt o presiune suplimentară asupra ratelor lunare, afectând planificarea financiară a gospodăriilor.

Impactul asupra creditelor obișnuite

Un exemplu concret: un credit de 300.000 lei, pe o perioadă de 30 de ani, cu o marjă de 3,5%, avea o rată de aproximativ 2.021 lei. După ajustarea IRCC la 6,06%, rata a urcat la circa 2.113 lei, adică o diferență de aproape 92 lei lunar, echivalentul unei creșteri de aproximativ 4,6%.

Pentru credite mai mari, presiunea financiară devine și mai semnificativă. Un împrumut de 500.000 lei pe 30 de ani, care avea anterior o rată de aproape 3.513 lei, a crescut la aproximativ 3.678 lei, respectiv cu 165 lei pe lună (~4,7 %). Dacă tendința actuală a IRCC se menține pe întreaga durată a creditului, costul suplimentar pentru beneficiari poate ajunge la mii de lei.

Context macroeconomic dificil

România înregistrează un deficit bugetar ridicat. În primele șapte luni din 2025, deficitul consolidat a atins 76,44 miliarde lei, echivalentul a 4,04% din PIB. Comisia Europeană estimează că la finalul anului, deficitul se va situa în jurul a 8,6% din PIB. Acest dezechilibru fiscal determină statul să se împrumute la costuri mai mari, ceea ce majorează indirect dobânzile percepute de bănci clienților.

Creditele fixe sub 5% devin tot mai rare

Oferta de credite cu dobândă fixă sub pragul de 5% se restrânge semnificativ. Majoritatea băncilor oferă acum credite între 5,15% și 5,20%, ceea ce le face dificil de accesat pentru românii care caută stabilitate pe termen lung.

Refinanțările, aproape inexistente

Datele indică faptul că doar 0,4% dintre debitorii cu credite ipotecare și-au refinanțat împrumuturile în ultimul an. Aceasta înseamnă că majoritatea populației va suporta direct efectul creșterii IRCC, fără a putea migra rapid către oferte mai avantajoase.

Presiune asupra bugetelor populației

Creșterea IRCC afectează în primul rând persoanele cu rate variabile, care observă ajustări semnificative în plățile lunare. Pentru familiile cu credite mai mari sau mai vechi, impactul financiar poate fi considerabil, influențând atât cheltuielile curente, cât și planurile de economisire pe termen lung.

În contextul deficitului bugetar și al majorării costurilor de finanțare, presiunea asupra ratelor lunare ar putea continua. De asemenea, disponibilitatea creditelor fixe sub 5% rămâne redusă, iar refinanțările nu reprezintă o opțiune viabilă pentru marea majoritate a debitorilor. Populația cu credite în lei va resimți, astfel, în mod direct efectele creșterii IRCC.

