Unii comercianți au compensat pierderea și au scumpit alte categorii de produse. Majorarea TVA a fost transferată și ea în prețuri, iar costurile energiei sunt duble. De azi, 400.000 de români plătesc rate mai mari după ce IRCC a ajuns la cel mai mare prag din istorie, peste 6%.

Deși prețul e plafonat, la raft, realitatea este alta

Sacrificii se vor face în continuare, din păcate, pentru mulți români! Chiar dacă în teorie cel puțin pentru încă șase luni ar trebui să plătim mai puțin pentru alimentele cu adaos plafonat, la raft situația este alta.

Și vor mai continua să crească. O spun chiar cei din industrie și pun totul pe seama taxelor impuse de Guvern.

Iar comercianții ar putea apela, din nou, la metode pentru a compensa pierderile generate de plafonare. Cei mai afectați sunt românii cu salarii și pensii mici.

Iar valul scumpirilor nu se oprește. Indicele IRCC, în funcție de care se calculează ratele a crescut din nou și are cea mai mare valoare din istorie - 6,06%. Asta înseamnă că cei 400 de mii de români care au credite cu dobândă variabilă plătesc mai mult. În cazul unui credit de 250 de mii de lei pe 30 de ani, rata crește cu aproape 100 de lei.

CU CÂT CRESC RATELE ROMÂNILOR DUPĂ MAJORAREA IRCC

IRCC - 6,06%



Credit de 250.000 de lei pe 30 de ani



rata lunară în septembrie - 2.021 lei

rată lunară în octombrie - 2.113 lei



sursa: realitatea.net