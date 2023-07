România este pe ultimul loc la șosele moderne: Rețeta JAFULUI la drumul mare în Moldova - S-a furat asfalt de 650 de mii de euro

România se află pe ultimul loc la șosele moderne. Mai grav, potrivit unor documente obținute de jurnaliști reiese că pentru asfaltarea a 15 kilometri de drum național, CNAIR a supraevaluat lucrările cu aproape 650.000 de euro. Banii s-ar fi dus doar pe achiziția de mixturi asfaltice, relatează Realitatea PLUS. Conducerea companiei spune că face deja verificări, iar Direcția Națională Anticorupție a deschis o anchetă penală. În acest moment, România are sub 1.000 de kilometri de autostradă, printre cei mai puțini din Uniunea Europeană.