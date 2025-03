Primavara se va instala si din punct de vedere astronomic, odata cu echinoctiul de primavara din 20-21 martie 2025. Semnificatiile sprirituale ale echinoctiului de primavara sunt complexe si le vei afla in ceea ce urmeaza. Pe langa "reinnoirea" anotimpurilor, are loc si o reinnoire a spiritului oamenilor.

Ce este echinoctiul de primavara?

Echinoctiul de primavara reprezinta tranzitia periodica de la iarna la primavara. Soarele se muta deasupra ecuatorului, iar lumina zilei este egala cu intunericul noptii. De altfel, termenul echinoctiu provine din limba Latina care s-ar traduce prin "egal cu noaptea", referindu-se la faptul ca ziua va avea 12 ore, iar noaptea tot 12 ore.

Inca de la solstitiul de iarna (cea mai intunecata zi din an) – de la mijlocul lui decembrie – lumina zilei a inceput sa creasca incet, dar sigur, aducand din ce in ce mai multa caldura de la soare.

Semnificatiile spirituale ale echinoctiului de primavara

In multe culturi si religii, momentul echinoctiului de primavara este foarte important. Trecerea de la un anotimp la altul este marcata ca renasterea vietii insesi. In antichitate, grecii, egiptenii si maiasii aveau ritualuri de curatare energetica pentru casele lor si pentru ei insisi.

Unele culturi pagane aveau un ritual denumit Ostara, care avea legatura cu pregatirea ogoarelor agricole. De asemenea, anul nou persan – Nowruz – se celebra tot cu prilejul echinoctiului de primavara. Alte culturi aveau un festival al primaverii, in care era celebrata natura si transformarile prin care trece, iar una din activitatile tratidionale era vopsitul oualor.

Incepe anul nou astrologic!

Din punct de vedere astrologic, Soarele se muta in Berbec, primul semn al zodiacului. Asadar, incepe anul nou astrologic. O alta perioada pentru noi inceputuri, mai ales ca Berbecul este o zodie ambitioasa, muncitoare, de actiune.

Ritualuri de purificare

Daca echinoctiul de iarna este moment de reflectie in liniste, planuri meticuloase, echinoctiul de primavara este un portal de actiune in forta. E nevoie de pasiune, de incredere, de forta creatoare. Iata cum sa-ti canalizezi energia pentru purificare si renastere a spiritului.

1. Meditatii in natura

Conectarea cu natura prin meditatii in aer liber este o metoda prin care iti poti incarca bateriile si iti poti curata energiile neprietenoase acumulate in timpul iernii. Miroase florile primaverii, inspira aerul primavaratic si bucura-te de reinvierea naturii si a spiritului tau.

2. Planteaza seminte/flori

Aceasta este o modalitate de relaxare si purificare energetica si, totodata, o forma de manifestare a gratitudinii fata de Univers. Plantele noi nu vor avea impact doar asupra mediului, ci si asupra sufletului tau.

3. Curatare energetica

Elibereaza-te de energiile nefolositoare, elimina negativitatea cu ajutorul ierburilor tamaduitoare sau uleiurilor esentiale. In timp ce arzi plantele sau difuzezi uleiurile esentiale, poti rosti urmatoarea mantra “Aici negativitatea nu isi are locul. Doar dragostea si lumina sunt bineprimite in casa mea”. Vizualizeaza cum fumul sau aburii vaporizatorului indeparteaza energia nedorita si lasa locul purificat, energizat pozitiv.

4. Curatenia de primavara

Acest obicei stravechi are o insemnatate deosebita in curatarea energetica a spatiului in care locuiesti. Curatenia, rearanjarea lucrurilor in locuinta, aruncarea lucrurilor vechi/rupte/sparte/nefolositoare contribuie la inlaturarea energiilor negative si la aducerea unui aer proaspat in casa ta.

