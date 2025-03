Iata horoscopul pentru bani si tendintele spre succes pe saptamana 17-23 martie 2025, conform influentelor date de miscare si aspectele astrale ale planetelor in aceasta saptamana. Iata ce aduc zodiilor evenimentele astrale ale saptamanii pe domeniul financiar, cariera, relationare cu ceilalti pentru aceasta zona. Este de dat, este de primit, este de conservat ce avem, sunt ocazii sa facem noi bani sau sa tinem de ce este?

Horoscop saptamanal BANI BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In aceasta saptamana, alinierile astrale pun accent pe casa relatiilor tale pe tema banilor. Ai putea experimenta un stres intre a incerca sa ii vezi pe toti pe care doresti sa ii vezi si a-ti face toata treaba si la timp si in bugetul propus. Jupiter si Uranus in particular iti vor aduce multe proiecte si oportunitati pe calea ta. Lupta sa obtii echilibrul dintre cele doua. De tine depinde.

Relatia Berbecului cu banii :

Berbecii sunt uluitor de eficienti in joburile lor si au predispozitia sa faca, asadar, multi bani din munca lor. Sunt insa destul de impulsivi si pot face multe cheltuieli neplanificiate. Pot sa tina de un buget o vreme, insa daca ceva ii tenteaza, vor face acea cumparatura. Totusi, Berbecii sunt si intelepti si stiu cand sa isi puna singuri limita cu privire la suma cheltuita, asa incat sa se mentina in echilibru.

Horoscop bani si succes TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este o saptamana plina de energie pentru tine. In fruntea prioritatilor programului tau pot fi calatoriile, invatatul si exploratul. Insa este si vremea sa obtii un echilibru intre nevoile vietii curente si planurile din visele tale. In afara de cazul in care cineva poate sa iti ofere fara cheltuiala ta atat calatorii cat si sa inveti lucruri noi, Universul iti sugereaza sa faci un compromis.

Relatia Taurului cu banii :

Taurii adora lucrurile frumoase, le place sa se rasfete in ceea ce poate fi cumparat cu banii si se bucura din plin de posesiunile lor materiale. Muncesc si foarte mult si sustinut ca sa isi faca banii si sunt buni la a-i produce si atrage, dar sunt si mari priceputi la a-i cheltui. Din acest motiv, au tendinta sa aiba probleme cu bugetul ; nu suporta ca cineva sa le spuna ca nu pot avea ceva sau sa nu isi cumpere ceva pentru ca e prea extravagant fata de ce au altii. In schimb, Taurii sunt generosi si fac cadouri scumpe si celorlalti. Din fericire pentru ei, au un fel de manager interior al banilor, deci daca lucrurile devin prea dezechilibrate, isi vor pune frana la cheltuieli. Dar trebuie sa ajunga foarte aproape de acea limita ca sa simta cu adevarat pericolul financiar.

Horoscop saptamanal BANI GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Este posibil sa crezi ca ceva la munca este prea bun sa fie adevarat si poate ca asa si este. Deci sa vezi o situatie profesionala si financiara cu ochelari rozalii idealisti, este mult mai bine sa fii realist. Cel mai bun mod de a-ti folosi energia banilor in aceasta saptamana este prin activarea imaginatiei si creativitatii, nu prin iluzii. Astrele iti dau o mare putere in acest sens, dar e bine sa te pregatesti pentru o calatorie palpitanta cu urcusuri si coborasuri.

Relatia Gemenilor cu banii :

In Gemeni exista o dubla personalitate si in legatura cu tema banilor. Pe de-o parte, exista o parte a lor care este foarte practica si prudenta financiar dar exista si cealalta parte careia ii place sa riste, sa isi joace banii, sa isi incerce norocul prin miscari nu foarte sigure financiar. Nu exista o predictie care parte va domina, poate fi oricare oricand. Gemenii sunt foarte buni sa isi economiseasca banii, sa ii cheltuiasca cu intelepciune si apoi, din senin, sa apara o idee, o ocazie si sa fie in stare sa faca ceva nesabuit cum ar fi sa cumpere actiuni fara sa fie siguri ca e bine sau sa investeasca intr-o afacere instabila.

Horoscop bani si succes RAC (21 iunie – 22 iulie)

Pentru tine, este o saptamana excelenta pentru a gandi si a planifica. Universul indica o vreme pentru o mare activitate mentala. Este vremea oportunitatilor, de la pasii necesari de facut pentru a-ti transforma un vis financiar in realitate pana la a-ti da credit pentru acele lucruri deja obtinute. Activitatea astrala in casa ta pentru calatorii si invatat suplimentar activeaza sansele de a invata ceva inspirational dar care sa te si instruiasca spre un nou TU.

Relatia Racului cu banii :

Pentru Raci, banii sunt in totalitate asociati cu cuibul, fiind foarte important pentru ei sa aiba o fundatie solida in care sa se ocupe de cei dragi si o casa sigura si foarte confortabila. Nu isi cheltuie banii impulsiv. Daca fac planuri sa cumpere ceva substantial in casa, vor face cercetari ca sa fie siguri ca e cea mai buna oferta. Racii stiu sa isi faca un buget si sa tina de el si sa il pastreze pentru cheltuieli mari si importante. Ei nu vor sa simta niciodata frica de a nu avea suficient pentru a-si mentine casa ; daca asa ceva s-ar intampla, s-ar invinovati si intreaga lor lume s-ar destrama.

Horoscop saptamanal BANI LEU (23 iulie – 23 august)

In aceasta saptamana, astrele prezinta o activitate sustinuta in casa ta astrala despre banii altor oameni, ceea ce indica o concentrare mai mare pe tot ce inseamna bunuri si proprietati comune, mosteniri sau vechi datorii. Intrucat asta afecteaza grupurile de oameni si comunicare, este indicat sa fii mult mai social si sociabil cand vine vorba de viata ta financiara acum. Se va manifesta prin cheltuirea de bani ca sa iti consolidezi relatiile speciale cu anumiti oameni importanti pentru viitorul tau.

Relatia Leului cu banii :

Leii sunt foarte buni la a-si face bugete ; atrag usor bani si stiu sa ii gestioneze. Ei vor economisi bani pana cand vor avea mai mult decat suficient ca sa isi cumpere tot, dar tot ce isi doresc. Acesta e un mare talent al Leilor care au gusturi rafinate si scumpe si adora sa faca cumparaturi. Leii sunt totodata si foarte buni sa munceasca mult si perseverent ca sa isi faca acesti bani si avanseaza usor in carierele lor. Au tendinta sa nu cumpere ce nu isi permit. Oricat de bogat ar fi un Leu, el tot va folosi discounturi, cupoane de reduceri si orice oportunitate apare de a salva orice suma.

Horoscop bani si succes FECIOARA (24 august – 22 septembrie)

Energia masiva pe care o primesti astral pe zona financiara se concentreaza spre relatiile tale. Ai putea participa la mai multe evenimente cu prietenii sau cu cunostintele profesionale sau sa participi in retele sociale in moduri creative spre beneficiul tuturor. Cand te gandesti la moduri noi de a castiga bani, nu exclude varianta sa muncesti de acasa. S-ar putea sa fie tot ce sa ai nevoie pentru acum.

Relatia Fecioarei cu banii :

Daca cineva stie din tot zodiacul cum sa organizeze banii intr-un buget, aceea e Fecioara. Fecioarele tind sa nu cheltuiasca bani daca nu au de ce si gasesc cele mai econoame si eficiente formule pentru a cumpara tot ce au nevoie dar la preturi decente. Totusi, nu le place sa se priveze de ce isi doresc si ocazional se vor rasfata cu ceva frumos, placut, ce au nevoie sau isi doresc demult. Fecioarele sunt cu ochii ca un vultur unde se duc banii si cauta permanent moduri noi de a-si imbunatati finantele.

Horoscop saptamanal BANI BALANTA (23 septembrie – 22 octombrie)

Esti in mod special puternic in aceasta saptamana. Cu toate acestea, aspecte ce afecteaza casa ta de angajari indica faptul ca este un timp excelent sa iti trimiti cvuri sau sa mergi la interviuri daca esti in cautarea unui nou job. Daca esti angajat si doresti sa ramai pe loc, este momentul sa aduci in discutie o crestere de bani sau o promovare profesionala. Daca ai afacerea ta, pune-ti intrebarea daca aceasta poate trai fara prezenta ta in ea. Daca nu, ia in calcul serios care iti sunt colaboratorii esentiali si cum poti creste randul lor.

Relatia Balantei cu banii :

Balantele au un barometru intern de echilibru cu privire la bani, deci nu au mereu nevoie de un buget ca la carte dar cu siguranta se asigura ca nu vor cheltui peste masura. Balantele adora sa cheltuie bani pe lucruri dar si sa faca cadouri prietenilor precum mese, vacante, haine, produse de frumusete. Din fericire, Balantele sunt constiente sa se intinda atat cat le este plapuma si au nevoie sa stie ca au fonduri puse deoparte pentru acele zile ploioase care pot aparea oricand, conform conceptiei lor.

Horoscop bani si succes SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Universul iti arata ca s-ar putea sa proiectezi o imagine interesanta a ta spre altii saptamana aceasta. Unii te pot vedea ca esti exact asa cum vor ei sa fii decat esti de fapt, dar nu te ingrijora. Intre timp, esti pe cale sa primesti un mesaj important despre o noua oportunitate financiara. Tu asigura-te ca raspunzi la acel mail sau la acel apel telefonic.

Relatia Scorpionului cu banii :

Scorpionii au o relatie buna cu banii dar nu pentru ca ar fi buni la a-i economisi. Sunt buni sa gaseasca tot felul de scheme care functioneaza prin care au bani, de la dealuri mici la investitii de termen lung care aduc dividende incredibile. Scorpionii stiu cum functioneaza acest circuit al banilor, deci este destul de usor pentru ei sa gestioneze relatia cu ei. Este ciudat pentru multi cum reusesc Scorpionii sa stie cum sa isi investeasca banii ca pana la urma sa aiba mereu si sa nu ramana fara ei.

Horoscop saptamanal BANI SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

In aceasta saptamana, cariera si autoritatea ta necesita mai multa atentie. Ca sa devii expertul ce esti pe cale sa devii implica mai multi bani din contul tau bancar si ulterior pentru buzunarul tau dar si mai mult spatiu necesar ca sa cresti. Aspectele astrale iti afecteaza casa banilor intr-un mod benefic. Strange cat de multi bani poti pentru o posibila retragere confortabila.

Relatia Sagetatorului cu banii :

Sagetatorii au o relatie usoara cu banii si tendinta lor este sa nu se eforteze pentru lucrurile minore. Ei muncesc sustinut si se pare ca stiu toate instrumentele ca sa economiseasca si sa gestioneze bine un buget personal. Ei isi pun deoparte bani cu un scop bine definit, cum ar fi sa calatoreasca sau sa aiba noi experiente care ii implinesc, ceea ce pentru ei este tot o forma de calatorie din cotidian si rutina. Acestia isi vor ajusta bugetele la nevoie si nu se lasa controlati de bani. Sagetatorii nu sunt focusati pe bani ci doar pe ce le permit banii sa faca.

