Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru marti 18 martie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Inguz : Daca nu esti de acord ca o anumita situatie din viata ta este favorabila, vei simti tensiune si nesiguranta. Rune iti arata ca acest mod de a gandi si aceasta perceptie duce la stagnare iar schimbarea abordarii tale te scoate din stagnare. Ai nevoie de un spatiu de claritate pentru a face loc la nou in viata ta.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – KENAZ: Runa germanica Kano semnifica focul, pasiunea si tot ce se poate deschide bun urmare a acestei flacari arzatoare. Aceasta runa semnifica emotii intense si pasiune fierbinte. Pasiunea poate fi indreptata si manifestata catre orice iar in planul relatiilor, runa Kano anunta o intelegere si deschidere mutuala. Bucura-te !

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Nauthiz: Se pare ca intre tine si telul tau exista o distanta desul de mare. Ai nevoie sa depasesti acest hop. Dar cum?! Trecerea prin aceasta “prapastie” este riscata dar, totodata, ai mare nevoie de ea. Nautiz indica o dorinta a sufletului neimplinita in prezent.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Sowulu: Aceasta runa aduce mesajul unei vindecari. Soarele reprezinta sursa energiei vitale, iar aparitia acestei rune indica o rezolvare pozitiva a unei situatii de natura medicala.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – TEIWAZ. Uita-te mai bine in tine si scufunda-te in fundatiile fiintei tale. Aici vei gasi cele mai profunde nevoi si cele mai puternice resurse pentru ele examineaza-ti noile parteneriate formate pentru ca poate exista multa munca de facut de ambii pentru binele vostru. Este o runa a dedicarii si perseverentei. Este nevoie de rabdare acum, altfel tu poti fi adevaratul tau dusman.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – URUZ (cu fata in jos). Runa sugereaza ca ai putea simti oboseala fizica sau mentala. Ai putea avea nevoie sa iti revizuiesti stilul de viata si sa decizi ce este de valoare reala pentru tine. O oportunitate poate aparea si ea trebuie speculata. Daca ea te ingrozeste acum, inseamna ca ea va duce la o mai mare tarie de caracter pe termen lung.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – ANSUZ: Unele lucruri iti par de neinteles si actiunile iti par in zadar. Insa incearca sa accepti ce se intampla din punct de vedere filozofic. Accepta ca o situatie este exact asa cum este, ca este inevitabil sa fie asa chiar daca tu nu gandesti asta. Viata ta trece printr-un proces de tranzitie. Este o faza naturala de dezvoltare pentru o persoana sau situatie. Deseori, ca sa descoperi sau inveti ceva, trebuie sa treci si prin durere, insa vei deveni mai intelept. Incearca sa privesti la rece O situatie ce te preocupa, poate ca o analiza anterioara nu a fost foarte clara. Si cel mai important, simte recunostinta pentru destin, iti da ocazia sa inveti ceva si sa devii mai puternic.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – ODIN. Cu runa ODIN, azi te concentrezi pe invatare si crestere personala. Fiecare experienta iti aduce noi lectii si perspective. Accepta provocarile cu incredere si deschidere. Intelepciunea castigata te va imbogati si te va pregati pentru viitor.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – DAGAZ. O descoperire majora iti este la indemana. Rezultatul potrivit este inevitabil dar nu e previzibil. Momentul este potrivit iar transformarea ce te asteapta este de succes in calatoria vietii tale. Zorii zilei au lasat locul luminii puternice a zilei pline. Insa tine minte sa nu te scufunzi total in viitor pentru ca ar fi ceva nesabuit de facut. Ramai in prezent.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – FEHU (cu fata in sus). Ai abilitatea de a deveni mentor pentru alti care pot invata din intelepciunea ta, dar nu te astepta la nimic in schimb. Da-ti ajutorul cu usurinta si bucura-te de energia pozitiva pe care o creeaza iubirea ta.

ETALARE RUNE pentru PESTI

Runa etalata – Gebo :

Daca te intereseaza despre o situatie ce tine de munca ta, aceasta runa iti anunta faptul ca succesul iti este legat de activitati de parteneriat. Cauta-ti aliati si actioneaza cu ei ca un membru de echipa.

