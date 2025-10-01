1. Investește în familie și prieteni

Chiar dacă primul impuls este de a cumpăra lucruri pentru cei dragi, cercetarea a arătat că este mai benefic să investim în îmbunătățirea relațiilor cu oamenii apropiați prin experiențe comune și prin petrecerea timpului liber cu ei. 2. Înscrie-te într-un club. Capitalul social pe care îl obții din asocierea voluntară și regulată cu alți oameni – chiar dacă e vorba de o organizație formală sau nu – are beneficii bine cunoscute. Creează un sentiment de apartenență și ne protejează împotriva izolării și singurătății.

3. Rămâi activ mental și fizic

Fiecare poate face cu acest sfat ce dorește, în funcție de câți bani și timp are. Dar cel mai simplu lucru este să încerci să mergi pe jos timp de o oră și să citești de plăcere timp de o oră pe zi.

4. Practică-ți religia

Nu este nevoie să ai o religie sau să fii un om credicions în sens tradițional. Pentru a fi fericit este recomandat să îți urmezi calea filosofică sau spirituală pe care o ai. Încearcă să găsești adevăruri care transcent rutina ta de zi cu zi. Fă exerciții fizice! 5. Fă exerciții fizice. Acest sfat este o variantă elaborată a punctului 3. Plimbările zilnice ar trebui completate cu un plan de exerciții bine stabilit. Cercetările au arătat că exercițiile fizice regulate ajută la ameliorarea stării de spirit și la funcționarea socială a oamenilor.

6. Comportă-te frumos

S-a descoperit că atitudinea agreabilă este corelată în pozitiv cu fericirea. 7. Fii generos. Altruismul față de semeni produce în creier dopamină, serotonină și oxitocină, neurotransmițători care produc sentimentul de fericire. 8. Ai grijă de sănătate. Dintre toate problemele de sănătate, cele care creează cele mai mari neplăceri sunt de obicei durerea cronică și anxietatea. Nu neglija consultul medical periodic la medicul de familie sau la dentist. Dacă emoțiile tale te împiedică să-ți faci munca sau sunt un obstacol în relațiile de dragoste și sociale, atunci mergi la un psiholog.

Timp în natură 9

Petrece timp în natură. Studiile arată că, prin comparație cu plimbările în mediul urban, drumețiile în zone naturale scad în mod semnificativ stresul, îmbunătățește starea de spirit și ajută chiar și la memorie.

10. Socializează cu colegii în afara muncii

Cercetările demonstrează că prieteniile la locul de muncă cresc implicarea angajaților, ceea ce se asociază atât cu fericirea, cât și cu productivitatea muncitorilor. În studiul din 2020 au fost identificate și cele mai proaste sfaturi despre fericire. Să lucrezi part-time, să îți construiești un „altar” al amintirilor cu cele mai mari succese din viața ta și să acumulezi avere sunt sfaturile cele mai prost cotate.

sursa: Libertatea