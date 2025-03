Leurda, cunoscuta si ca usturoi salbatic. Se mai numește și usturoiul ursului. Utilizarea sa atat in bucatarie, cat si ca planta medicinala dateaza din cele mai vechi timpuri. Exista insemnari istorice conform carora a fost folosita pentru a trata anumite probleme digestive sau transformata in cataplasme pentru rani infectate. Au fost identificate inclusiv proverbe din secolul al XVII-lea care afirma ca o dieta bogata in leurda primavara poate tine doctorul departe tot anul.