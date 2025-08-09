Plante care pot regla ciclul menstrual

Dezechilibrele hormonale, stresul, alimentatia dezechilibrata sau afectiunile tiroidiene pot influenta negativ ciclul menstrual. In loc sa apelam imediat la medicamente, natura ne pune la dispozitie remedii blande si eficiente.

1. Vitex agnus-castus (fructul castitatii)

Cunoscuta pentru efectele sale asupra echilibrului hormonal feminin, Vitex este folosita pentru reglarea ciclului, reducerea simptomelor sindromului premenstrual si chiar in cazuri de amenoree sau ovare polichistice.

*Se administreaza sub forma de capsule sau ceai, insa efectele pot aparea dupa cateva saptamani de utilizare constanta.

2. Coada-soricelului (Achillea millefolium)

Potrivit studiilor, aceasta planta contine flavonoide si compusi activi care actioneaza ca antispastice si antihemoragice. De asemenea, coada-soricelului este recunoscuta pentru proprietatile sale antiinflamatoare si reglatoare ale fluxului menstrual. Aceasta poate reduce crampele si combate ciclurile abundente sau dureroase.

3. Traista-ciobanului (Capsella bursa-pastoris)

Cercetatorii au observat la aceasta planta efecte benefice in reducerea fluxului menstrual si a durerii. Planta actioneaza ca un tonic uterin si contribuie la echilibrarea ciclului.

*Se recomanda sub forma de tinctura sau infuzie, dar trebuie utilizata cu pauze si sub supraveghere.

4. Sunatoarea (Hypericum perforatum)

Desi este cunoscuta mai ales ca antidepresiv natural, sunatoarea, in special extractul de sunatoare, contribuie si la echilibrul hormonal, mai ales in cazurile in care stresul afecteaza ciclul menstrual, potrivit studiilor de specialitate, scrie Sfat Naturist.ro