Plante și tincturi pentru circulație deficitară și mâini reci
Ghimbir – stimularea circulației și încălzirea naturală
Ghimbirul (Zingiber officinale) are proprietăți vasodilatatoare și antiinflamatoare, ajutând la îmbunătățirea fluxului sanguin și încălzirea extremităților.
Mod de utilizare:
- Tinctură de ghimbir: 15–20 picături, de 2 ori pe zi, diluate în apă caldă.
- Ceai cald de ghimbir poate fi o alternativă pentru stimularea rapidă a circulației.
Ardei iute și piper cayenne – pentru circulație activă
Capsaicina din ardeiul iute stimulează fluxul sanguin local și poate ajuta la încălzirea mâinilor și picioarelor reci.
Mod de utilizare:
- Tinctură de ardei iute: câteva picături diluate în apă sau ulei purtător pentru masaj local.
- Alternativ, se poate folosi ca ingrediente în unguente pentru mâini și picioare.
Plante de uz intern – rozmarin, pătlagină, sunătoare
- Rozmarin (Rosmarinus officinalis) – ajută la stimularea circulației și are efect tonic asupra sistemului nervos.
- Pătlagină (Plantago major) – folosită pentru proprietățile antiinflamatoare și pentru îmbunătățirea fluxului sanguin.
- Sunătoare (Hypericum perforatum) – poate sprijini microcirculația și relaxarea vaselor de sânge.
