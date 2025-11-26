Remedii pentru a scăpa de mâinile și picioarele reci. Ce sa bei dacă ai circulația periferică deficitară

Remedii pentru a scăpa de mâinile și picioarele reci. Ce sa bei dacă ai circulația periferică deficitară
Remedii pentru a scăpa de mâinile și picioarele reci. Ce sa bei dacă ai circulația periferică deficitară

Dacă te confrunți frecvent cu mâinile și picioarele reci trebuie să știi că există câteva remedii naturale la îndemâna oricui, care îți vor stimula circulația periferică. Iată ce recomadă specialiștii!

Plante și tincturi pentru circulație deficitară și mâini reci

Ghimbir – stimularea circulației și încălzirea naturală

Ghimbirul (Zingiber officinale) are proprietăți vasodilatatoare și antiinflamatoare, ajutând la îmbunătățirea fluxului sanguin și încălzirea extremităților.

Mod de utilizare:

  • Tinctură de ghimbir: 15–20 picături, de 2 ori pe zi, diluate în apă caldă.
  • Ceai cald de ghimbir poate fi o alternativă pentru stimularea rapidă a circulației.

Ardei iute și piper cayenne – pentru circulație activă

Capsaicina din ardeiul iute stimulează fluxul sanguin local și poate ajuta la încălzirea mâinilor și picioarelor reci.

Mod de utilizare:

  • Tinctură de ardei iute: câteva picături diluate în apă sau ulei purtător pentru masaj local.
  • Alternativ, se poate folosi ca ingrediente în unguente pentru mâini și picioare.

Plante de uz intern – rozmarin, pătlagină, sunătoare

  • Rozmarin (Rosmarinus officinalis) – ajută la stimularea circulației și are efect tonic asupra sistemului nervos.
  • Pătlagină (Plantago major) – folosită pentru proprietățile antiinflamatoare și pentru îmbunătățirea fluxului sanguin.
  • Sunătoare (Hypericum perforatum) – poate sprijini microcirculația și relaxarea vaselor de sânge.

Remedii naturiste pentru insomnie. Ce trebuie să bei înainte de culcare, pentru un somn odihnitor

sursa: Sfat Naturist