Una dintre aceste măsuri vizează realizarea cadrului normativ pentru extinderea accesului gratuit la vaccinarea anti-HPV pentru tineri, inclusiv băieți, cu vârste între 11 și 26 de ani. Vaccinul va fi decontat prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), facilitând accesul rapid și eficient la acest tratament esențial.

"Mulțumesc colegilor din Comisia de Sănătate din Camera Deputaților pentru modificarea legislativă care a permis extinderea și creșterea accesului la vaccinare anti-HPV", a transmis Alexandru Rogobete într-un mesaj postat vineri, pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății.

În paralel, s-au aprobat patru categorii de norme pentru controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, măsuri fundamentale pentru protecția pacienților și a personalului sanitar. Aici intră normele de organizare a activităților de prevenire și limitare a infecțiilor în unitățile sanitare, metodologia de raportare a infecțiilor asociate asistenței medicale, atribuțiile privind accidentele de expunere la produse biologice pentru personalul sanitar și etodologiile pentru supravegherea infecțiilor și gestionarea accidentelor de expunere la produse biologice