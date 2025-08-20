O echipă Realitatea PLUS a mers într-un magazin cu rechizite școlare pentru a vedea ce pot să cumpere părinții cu 700 de lei pentru un copil din clasele 1-4.

Un ghiozdan ergonomic costă minim 300 de lei, un bloc de desen costă cel puțin 14 lei, două caiete de matematică și două de română sunt 32 de lei, prețul per bucată fiind de 8 lei.

De asemenea, pentru un penar complet echipat părinții trebuie să scoată din buzunar cel puțin 80 de lei.

În cazul în care copilul este în clasa 0, acesta va avea nevoie de un pix special al cărui preț pornește de la 80 de lei.

Cu toate acetea, există și variante mai ieftine pentru care părinții vor plăti cel puțin 24 de lei.

Un set de creioane colorate ajunge să coste chiar și 60 de lei, asta în timp ce o paletă de acoarele costă în jur de 50 de lei, iar pensulele ajung chiar și la 20 de lei.

Însă, pe lângă rechizite, cei mici mai au nevoie și de haine, iar prețurile nu sunt deloc în favoarea bugetelor părinților.