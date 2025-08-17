Peste 670.000 de copii din familii vulnerabile au beneficiat deja de sprijinul oferit prin acest program finanțat din fonduri europene. Cu toate acestea, există încă familii care nu au utilizat sumele alocate – mai mult de 10% dintre acestea. Fondurile nevalorificate însumează aproximativ 33 milioane RON.

„Apel către părinţi: fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025 mai pot fi utilizate doar până la 31 august 2025. Peste 670.000 de copii din familii vulnerabile au beneficiat de acest sprijin european, destinat achiziţionării de rechizite şi materiale necesare pentru şcoală şi grădiniţă”, subliniază ministrul Dragoș Pîslaru pe pagina sa oficială de Facebook.

„Este vorba în total de aproximativ 33 milioane RON. Banii rămaşi necheltuiţi după data limită vor fi retraşi automat şi nu vor mai putea fi folosiţi”, adaugă ministrul.

Semnificația tichetelor sociale pentru educație

Tichetele sociale, finanțate prin Programul Incluziune și Demnitate Socială din fonduri europene, reprezintă un sprijin concret pentru dotarea elevilor cu rechizite și materiale esențiale, contribuind totodată la reducerea abandonului școlar.

„Fac un apel către părinţi să valorifice aceste resurse în următoarele două săptămâni, astfel încât banii respectivi să nu se piardă. Programul va continua şi în anul şcolar 2025/2026, sumele urmând a fi transferate pe carduri în perioada septembrie–octombrie 2025”, a transmis ministrul Investițiilor.

