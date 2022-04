Razboi in Ucraina

Au trecut aproape două luni de când Ucraina a fost invadată de trupele lui Putin. Rusia a respins propunerea Ucrainei pentru un armistițiu de Paști. Orașul Nikolaiev a fost din nou bombardat de ruși cu lansatoare de grenade. Între timp, Statele Unite au anunțat că vor ajuta la strângerea de dovezi, legate de crimele de război comise de Rusia.

Rusia nu vrea armistițiu nici măcar pe perioade Paștelui. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. "Din păcate, Rusia a respins propunerea de a stabili un armistițiu de Paște. Asta arată foarte bine modul în care liderii acestui stat tratează credința creștină, una dintre cele mai importante sărbători. ", a spus Zelenski. Bombardamentele au continuat și noaptea trecută. Orașul Nikolaev a fost din nou lovit de grenade propulsate de rachetele rușilor din Herson.

⚡️ Mykolaiv. Ukraine. Sounds at night in the city. Residents of many cities have already forgotten what a quiet night is.#UkraineInvasion #UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/OGKj61S9Pe