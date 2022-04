"- Americanii nu au acest tip de rachete. Nu au avut niciodată. Ceea ce ne interesează la Polul Sud este faptul că știm unde să trimitem racheta.

- Prin Polul Nord sau Polul Sud, avem o singură țintă.

- Teritoriul continental al SUA.

- Dacă această rachetă ajunge acolo, în cel mai rău caz, ce fel de lucruri poate distruge și cât din suprafața teritoriului?

- Dacă 7,5 megatone vor fi trimise pe teritoriul așa-zișilor noștri parteneri, iar cuvântul parteneri este foarte importante, atunci ar putea fi distruse orașe precum New York. Un oraș frumos, dar care ar dispărea complet după lansarea unei singure rachete. Chiar vreau să spun complet. Așa că mai bine să nu o facem. Americanilor mereu le-a fost frică de rachetele noastre", este discuția purtată la televiziunea rusă de stat.

Meanwhile on Russian state TV: hosts and panelists giggling uncontrollably, while discussing nuclear strikes against the continental territory of the United States.