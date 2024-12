Prezentatoarea emisiunii Culistele Statului Paralel face un apel prin care spune că valul de ură la adresa noastră trebuie oprit urgent. „Toți cei care astăzi ne înjură, care ne jignesc, care ne hulesc, trebuie să înțeleagă că solidaritatea și lupta împotriva încălcării dreptului de exprimare și a legii și a Constituției este esențială. Pentru că mâine oricare dintre cei care astăzi ne jignesc vor putea fi în aceeași situație și atunci vor vedea cât de mult înseamnă această solidaritate.

O să fiu în această seară la ora 21.00 în direct și am să spun adevărul așa cum am făcut până acum și așa cum fac toți colegii mei și tu și ceilalți colegi și vom rămâne drepți, în picioare, nimeni și nimic nu ne va opri. Acest val de ură al instituțiilor statului împotriva noastră trebuie oprit pentru că noi nu facem altceva decât să reprezentăm interesul public. Am văzut că domnul Valentin Jucan a postat pe pagina sa că este o minciună ceea ce spunem noi și că este o sancțiune veche și că nu are legătură cu ce se întâmplă acum.

A, da, are legătură cu ce se întâmplă acum, da, este o sanțiune din anul 2023 care a fost suspendată, care a durat un proces foarte lung, care a durat foarte mult și care s-a prescris. În contextul în care în ultimele 10 zile ne-au dat amendă încă 50 de mii de euro, acum, ca răzbunare, ne-au pus piciorul în gât să întrerupem emisia pentru 10 minute la ora 19.00. Noi respectăm legea și instituțiile statului, dar ceea ce se întâmplă este un abuz fără margini”, a spus Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.