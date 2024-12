Eugen Sechila a fost pus sub acuzare, făcut inculpat de către procurorii de la Parchetul General și trebuie să rămână sub măsura controlului judiciar pentru următoarele 60 de zile. În cadrul acestei măsuri are obligația de a nu părăsi țara, spun surse din cadrul investigației declanșate împotriva lui Eugen Sechila.

Fostul luptător în Legiune Străină a fost ridicat din trafic de către polițiști, era aproape de aeroport și intenționa să plece în CIAD din informațiile obținute de Realitatea.

La momentul respectiv, însă, nu era vizat de niciun dosar penal, deci nu avea nicio obligație sau vreo restricție cu privire la părăsirea teritoriului României. Acum, el este acuzat de procurorii de la Parchetul General de afișarea de simboluri legionare.