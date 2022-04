"Aștept cu nerăbdare să-i urez bun venit colegului și prietenului meu Dmitri Kuleba mâine dimineață, la București. România este alături de Ucraina", a scris Aurescu, într-un mesaj pe Twitter.

În cursul dimineţii de vineri, Kuleba va avea o întâlnire de lucru cu premierul Nicolae Ciucă, relatează HotNews.ro.

Ministrul ucrainean de Externe vine la București după o vizită în Bulgaria. Referitor la această vizită, Kuleba a scris pe Twitter următorul mesaj: "Am vorbit cu omologul meu din Moldova Nicu Popescu. Am salutat interzicerea de către Moldova a panglicii Sf. Gheorghe și semnelor „V” și „Z”, folosite ca simboluri ale agresiunii ruse și crimelor de război din Ucraina. Am discutat, de asemenea, toate problemele importante ale cooperării bilaterale ucrainene-moldovenești", a scris Kuleba.

