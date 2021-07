Realitatea PLUS

Întrebat dacă este pregătit să dea ștafeta și dacă are și cui să o predea, Raed Arafat a declarat, vineri seară, în exclusivitate, la „Culisele statului paralel”, că „nu este nimeni de neînlocuit”.

„Am pregătit mai mulți, care au crescut lângă mine, sunt lângă mine, alții au plecat în altă parte. (...) Cred că sunt oameni care pot sa vina dupa mine. Și sper să suporte si sa fie ca mine, sa reziste, si sa-si faca treaba.

În final, trebuie să vină persoane tehnice, chiar daca șeful DSU este o numire politică. Trebuie să vină o persoană care să știe foarte bine. (...) Nu e nimeni de neinlocuit”, a declarat șeful DSU, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

Raed Arafat a mărturisit, emoționat, că este „convins că (Dumnezeu) mi-a dat în plus, că și eu am dorinta de a face si de a realiza. În România am găsit o țară deschisă și a acceptat ca o persoană din altă parte să facă ceva... Și asta e mare lucru!”.