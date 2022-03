Întreaga lume se teme de un atac nuclear. Centrala de la Cernobîl este sub ocupația armatei ruse, iar autoritățile ucrainene spun că nu pot monitoriza nivelul radiațiilor. Chiar și așa, oficialii de la București spun că nu avem motiv de teamă. Nici norul toxic apărut după bombardamentele din Ucraina nu va ajunge în România.

"Nu exista o legatura intre ce se intampla in situatia din Ucraina, tocmai datorita si circulatiei din sector nord-estic, intensificarile au fost mai puternice in zona Marii Negre. Suntem pe o situatie anticiclonica, ceea ce poate insemna ca miscarile in ascendenta, in transversala, ca sursa de poluant, sa ramana in zona in care s-a produs. Momentan, nu exista acest pericol", a spus Elena Mateescu.

Între timp, mai multe incendii de vegetație au izbucnit în apropierea centralei nucleare. Cel mai probabil, incendiile au fost cauzate de bombardamentele masive din zonă.

În România, autoritățile au început distribuția pastilelor de iod către direcțiile de sănătate publică din toată țara! Cel mai mare producător de medicamente din țară a produs 30 de milioane de comprimate de iodură de potasiu în regim de urgență, iar jumătate din cantitate a ajuns deja în depozitele DSP.

În Capitală vor ajunge în jur de 3 milioane de comprimate.

Specialiștii atrag atenția că locuitorii din zone precum Transilvania și Moldova sunt mai predispuși în cazul unui atac nuclear din cauza lipsei iodului din sol.

Specialiștii îi avertizează pe români că pastilele de iod nu trebuie administrate preventiv.