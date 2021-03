Liderul social-democraților a afirmat că 80.000 de fermieri din România suferă din cauza neacordării de despăgubiri pentru pierderile înregistrate în 2020, ca urmare a fenomenelor de secetă.

Marcel Ciolacu: "Mâine depunem moţiunea pe agricultură. Aţi văzut ce se întâmplă în agricultură. Anul 2020 a fost secetă, nu există despăgubiri pentru secetă, nu există nici acciza la motorină dată pe anul trecut. Ai un an agricol compromis, iar tu nu faci nimic, ministru al Agriculturii, ca să funcţioneze anul 2021. Fermierii au început să fie executaţi de către bănci. Din ce să mai cumpere? Va fi un an compromis."

În plus, Marcel Ciolacu a mai precizat că "România are capacitatea să hrănească 50 de milioane de oameni şi noi am ajuns să avem deficit de balanţă comercială pe Ministerul Agriculturii de aproape două miliarde de euro".