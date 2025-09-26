Pagube uriașe, dar şi incertitudine în urma incendiului devastator care a cuprins halele Antrefrig din Pantelimon marţi, 23 septembrie. Deși proprietarul, omul de afaceri iranian Jafar Kabiri, avea încheiate polițe de asigurare în valoare totală de aproximativ 12 milioane de euro, lipsa autorizației de securitate la incendiu din partea ISU ar putea duce la pierderea întregii despăgubiri.

„Nu aveau autorizație de securitate la incendiu”, a confirmat Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISU București-Ilfov.

Specialiștii atrag atenția că, deși asigurarea unei clădiri nu este condiționată automat de obținerea avizului ISU, lipsa acestuia poate deveni un punct vulnerabil în caz de daună majoră.

Emiterea unei polițe de asigurare nu este întotdeauna condiționată de avizul sau autorizația ISU. Există o serie de documente minime prevăzute de lege, iar cele pe partea de securitate pot fi negociate cu asigurătorul, cu termene de implementare. Dacă intervine o daună, iar aceste măsuri au fost asumate, dar nu au fost implementate, asiguratul poate fi decăzut din dreptul de despăgubire și poate primi chiar excludere, explică un broker de asigurări citat de adevarul.ro.

Există și scenariul în care plata nu este complet blocată, ci redusă. În lipsa autorizației ISU, compania de asigurări poate impune o franciză de până la 15%, ceea ce ar însemna pierderea a aproape 2 milioane de euro din suma asigurată.

Compania de asigurări implicată a confirmat că există poliţe de asigurare pentru Antefrig, însă nu a oferit detalii suplimentare privind valoarea despăgubirii sau condițiile contractuale.