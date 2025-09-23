UPDATE - Ca urmare a degajării intense de fum, a fost emis un nou mesaj RoAlert, pe o raza de 2 km.

Sub influenta rafalelor de vânt, exista riscul ca fumul sa pătrundă in locuințele din apropiere, sens in care le solicitam locatarilor închiderea ușilor si ferestrelor, iar participanților la trafic sa faciliteze deplasarea autospecialelor de pompieri.

Mobilizare amplă a pompierilor

La fața locului au fost trimise inițial zece autospeciale de stingere. Ulterior, pentru a face față intervenției, dispozitivul a fost suplimentat cu patru autospeciale pentru asigurarea necesarului de apă, precum și cu echipaje ale Detașamentului Special de Salvatori și autospeciala dotată cu roboți.

Conform ISU București-Ilfov, hala afectată are destinație de refrigerare și este înconjurată de mai multe anexe alipite. Echipele de intervenție acționează pentru limitarea și stingerea incendiului.

Incendiu la un depozit din București / Sursa foto - Facebook

Mesaj de avertizare pentru locuitori

Din cauza fumului dens, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă, recomandându-le să evite expunerea la fum și să ia măsuri de protecție.