Potrivit proiectului de hotărâre de guvern referitor la burse, pentru anul școlar 2025-2026, cuantumul burselor va fi: bursa de merit - 450 lei/lună; bursa socială - 300 lei/lună; bursa tehnologică - 300 lei/lună. De asemenea, pentru mame minore reintegrate într-o unitate de învățământ după naștere, bursa lunară este de 700 lei/lună, conform Legii nr. 198/2023.

Valoarea burselor va putea fi suplimentată prin hotărâre a consiliilor de administrație ale unităților de învățământ.

Proiectul mai prevede, între altele, că bursele de merit se vor acorda pentru maximum 15% din efectivele de elevi ale fiecărei clase de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar care au medii generale pe anul școlar anterior mai mari sau egale cu 9,00.

Bursa socială se va acorda la cerere, în funcție de situația materială, socială sau medicală a elevului care a promovat la toate materiile și a obținut media 10 sau calificativul \"foarte bine\" la purtare. Proiectul cuprinde procedura acordării burselor și documentele necesare.

Proiectul de hotărâre de actualizare a valorii de inventar a bunurilor din administrarea Administrației Prezidențiale prevede majorarea acestei valori ca urmare a efectuării unor lucrări de reparații, a reevaluării activelor fixe corporale, finalizarea unor proiecte de investiții.

Conform anexei proiectului în acest sens, terenurile și amenajările acestora ale Complexului Palatului Cotroceni vor fi la o valoare de inventar de 1.101.995.109 lei, imobilul complexului, cuprinzând clădiri administrative și anexe, împrejmuiri, instalații, drumuri, alei - 441.501.859,32 lei, iar Muzeul Cotroceni - 163.100.084,18 lei.

Executivul mai are pe agenda ședinței modificări în domeniul ocupării forței de muncă și stabilirea cotei de relocare pentru perioada 2026-2027, respectiv 300 de refugiați în nevoie de relocare.

Un alt proiect de pe ordinea de zi a ședinței se referă la suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru exproprierea tuturor imobilelor proprietate privată necesară pentru lucrarea de lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului București Sud.