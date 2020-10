Primele explicații din PSD după difuzarea, la Realitatea PLUS, a fotografiei în care Marcel Ciolacu a fost surprins încălcând regulile anticoronavirus

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat sâmbătă seara, la Realitatea PLUS, că de fapt este vorba de o cu totul altă situație față de cum se poate presupune din fotografia în care Marcel Ciolacu a fost surprins încălcând regulile de protecție.

Președintele PSD a fost fotografiat în restaurantul „Țara Luanei” din Sărata Monteoru, județul Buzău, alături de alte zece persoane, la o singură masă, fără mască și fără să respecte regulile de distanțare socială impuse de epidemia de coronavirus.

Fotografia a fost difuzată, în exclusivitate, de Realitatea PLUS, sâmbătă seara.

Lucian Romașcanu a explicat că și el a fost prezent la întâlnire și că persoanele care se văd în fotografie stând împreună la o singură masă erau de fapt cele trei grupuri care ocupau trei mese, iar fotografia a fost făcută exact în acele secunde în care au apropiat, pentru scurt timp, cele trei mese.

„Noi ne-am întâlnit... Am fost trei grupuri la trei mese. Poza este făcută când ne-am așezat toți la o masă. (...) Lucrurile nu au fost așa cum au fost prezentate. Am stat trei grupuri la trei mese. 30 de secunde, un minut, am alăturat mesele...”, a declarat Romașcanu, sâmbătă seara, la Realitatea PLUS.

Purtătorul de cuvânt al PSD a relatat că situația a fost verificată și de echipajul de poliție chemat la restaurant, care nu a constatat o neregulă, pentru că, dacă ar fi fost, ar fi fost aplicată o sancțiune.

„Furnizorul acestei fotografii... a sunat la 112. (...) A venit un echipaj de poliție. (...) Atât timp cât a fost echipajul... Au venit, s-au lămurit. (...) Deci, dacă era de sancționat, ar fi fost sancțiune”, a mai explicat Lucian Romașcanu, în intervenția telefonică de la Realitatea PLUS.

El a mai spus și că regretă acest incident și că îndemnul pentru populație este să se respecte regulile de protecție date de autorități pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului.

Întrebat despre exemplul încălcării normelor sanitare dat de cei care apar în această fotografie și de reacția în rândul populației, Lucian Romașcanu a răspuns: „Îmi pare rău că a apărut așa ceva, și îndemnul meu e să respecte regulile”.