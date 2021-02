Conform unei postari pe Facebook, acesta sustine ca "s-a descoperit un nou animal de companie: omul! Poarta botnita, este tinut in lesa si are carnet de vaccinare".

In alte postari critica minoritatile sexuale si ridica in slavi administratia Trump, alteori il prezinta pe presedintele Klaus Iohannis, cum a mai facut-o un alt coleg de partid, Darius Valcov, in chip de Adolf Hitler.

Printre ultimele postari se regaseste o imagine cu o pasare-falus, cu mesajul "Vine pensia marita!". Imaginea este insotita de comentariul: "Din partea doamnei care a vrut la posta, dar nu a corespuns si au pus-o astia la munca...".

Contactat telefonic, primarul spune ca, e drept, poate anumite postari sunt putin nepotrivite, insa este felul sau de a-i sanctiona pe politicieni.

Primarul Iulian Preda este la al trelea mandat, castigat in toamna trecuta. Are peste 3.700 prieteni pe Facebook, mult mai multi decat numarul total al locuitorilor comunei, multi dintre ei atenti la postarile edilului, pe care le si apreciaza.