Primar acuzat că a întreținut relații sexuale cu minore, în sediul instituției: Vedeți, Doamne, am devenit un Clinton al României

În dosarul de proxenetism, primarul liberal Damian Butnariu are calitatea de martor și și-a menținut declarația pe tot parcursul procesului. În fața procurorilor, edilul a confirmat că, în 2007, a facut sex cu două minore, pe care le-a adus în primărie unul dintre indivizii acuzați de proxenetism, cu care a fost coleg de școală. Mai mult, primarul i-a plătit proxenetului 100 de lei.

Una dintre fetele abuzate a povestit, pentru Realitatea Plus, ce s-a întâmplat în acea noapte.

"Am fost luată din discoteca de la Gâștești de Buduroi Adrian, cu încă două fete. Am fost duse la Mogoșești Siret, la primărie. În noaptea aia, am intrat acolo, înăuntru. Am fost forțate, luate în mașină și forțate. Acolo era primarul înăuntru. Am prins ușa deschisă și am reușit să scap, am țipat, am fugit. Am făcut recuperare. Mulțumesc lui Dumnezeu, mi-am revenit după trauma pe care am avut-o!", a spus o victimă.

Potrivit portalului Tribunalului Iaşi, unul dintre inculpaţi a fost condamnat la 18 ani de închisoare cu executare, iar cel care a obligat-o pe fată să întreţină relaţii sexuale cu edilul a primit și el 15 ani închisoare. În schimb, primarul liberal s-a auto-suspendat din partid, ca urmare a scandalului mediatic, dar nu se simte vinovat. De altfel, într-o postare pe facebook , edilul ieșean se consideră o victimă a atacurilor politice, iar în viu grai ironizează situația.

"În anul 2007 am fost ca martor intr-un proces care este incheiat de mult. 12 ani nu am mai fost chemat, a fost o simplă declarație acolo, banuiesc poate din context sau cum s-a ajuns dintr-un dosar penal, s-au dat informatii partiale, vedeti doamne am facut nu stiu ce orgie sau am devenit un Clinton al Romaniei", spune acesta.

Șocante sunt și comentariile de la postarea în care Daniel Butnariu se prezintă drept victimă. Majoritatea celor care i-au scris îl susțin și tratează derizoriu fapta în sine și anume că a făcut sex cu minore forțate să se prostitueze.

Damian Butnariu este primar al comunei Mogoșești Siret din 2004.