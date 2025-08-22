Dacă până acum în general doar în Bulgaria și Malta era benzină mai ieftină decât la noi, acum prețurile sunt mai mici decât în România în Slovenia, Malta, Luxemburg, Lituania, Cehia, Cipru și, desigur, Bulgaria.

Iar situația la benzină este cât de cât bună, în condițiile în care piața românească este aprovizionată exclusiv din producția internă cu acest tip de carburant – România este exportator net de benzină.

Lucrurile stau însă mult mai prost la motorină, carburantul dominant în consumul pieței interne, pe care cele trei rafinării românești nu-l produc în volume suficiente pentru consumul local și care se mai și importă.

Litrul de motorină costă, în prezent, 1,52 euro

Potrivit aceleiași surse, la 21 august prețul mediu la motorină în România era de 1,52 euro pe litru, aproximativ egal cu media ponderată a prețurilor din Uniunea Europeană, ceea ce este o premieră – întotdeauna prețul final din România a fost mai mic decât media europeană.

Astfel, motorina este mai scumpă de la noi decât în Suedia, Spania, Slovenia, Slovacia, Polonia, Malta, Luxemburg, Lituania, Letonia, Ungaria, Estonia, Cehia, Cipru, Croația și Bulgaria.

Așadar motorina vândută în România este mai scumpă decât în 15 state europene, adică piața noastră a intrat, în premieră, în jumătatea superioară a clasamentului prețurilor. Iată și o hartă în acest sens, cu prețurile europene de la pompă, publicată tot de Oil Bulletin:

Cele două componente esențiale ale prețurilor finale

Primul este prețul carburantului propriu-zis, care este unul de cotație internațională (la noi se ia in calcul Platt’s Med), și, contrar opiniei consacrate, chiar dacă se produce petrol într-o țară (în România încă se mai produc cam 3 milioane de tone anual din consumul de 11 milioane de tone al celor trei rafinării), asta nu înseamnă că benzina și motorina vor fi substanțial mai ieftine din acest motiv. Pentru că și petrolul se introduce în rafinării la prețul pieței – desigur cu unele mici variații legate de costuri și contextul local.

Al doilea sunt taxele – acciza și TVA – iar acesta este motivul pentru care prețurile de la noi au crescut accelerat.

Amintim că, la data de 1 august, prețurile în România au crescut cu 42 de bani pe litru la benzină și cu 40 de bani pe litru la motorină, ca urmare a creșterii accizei și a TVA. Adică în jur de 8 eurocenți pe litru. Și, dacă Guvernul României va continua cu politica anunțată, la 1 ianuarie 2026, carburanții se vor scumpi din nou, ca urmare a unei noi majorări de acciză. Benzina se va scumpi cu încă 34 de bani pe litru, iar motorina se va scumpi cu alți 30 de bani pe litru, pe baza calculelor noastre. Adică alți 6 eurocenți (și peste, la benzină), pe litru.

Apoi, în mai mică măsură, mai contează în stabilirea prețului cursul de schimb al USD, costurile specifice (logistice, cu personalul, etc.) ale rețelelor de distribuție, condițiile locale de piață, etc.

România consumă anual aproximativ 8 milioane de tone de carburanți auto, preponderent motorină.