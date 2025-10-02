„Întrebarea zilei @6: supă sau ciorbă? Și una și alta și la prânz și seara!! Nu există un produs mai echilibrat nutrițional, care să țină stomacul plin timp îndelungat. Se numește «paradoxul supei» - timp de 3-4 ore te simți sătul, deci ciorba/supa ca fel unic la o masă este meniul ideal în cura de slăbire”, a spus Mihaela Bilic, pe pagina sa personală de Instagram.

Beneficiile supelor

Potrivit nutriționistului, astfel de mâncăruri sunt extrem de benefice, deoarece conțin multă apă, ceea ce ajută la hidratare.

Ea a explicat că, într-o supă, grăsimea se ridică la suprafață și poate fi îndepărtată ușor. Mai mult de atât, aceasta conține doar jumătate din caloriile unui fel principal de mâncare, iar substanța solidă, fie că este vorba despre găluște, tăieței, sau cartofi, nu depășește mărimea unui pumn, deci preparatul rămâne dietetic.

„Supa înseamnă multă apă, iar grăsimea iese la suprafață și poate fi îndepărtată. O supă are doar jumătate din caloriile unui preparat de felul 2. Substanță uscată nu depășește mărimea unui pumn, deci nu contează dacă are găluște, tăiței sau cartofi, tot dietetică rămâne!”, a mai spus Mihaela Bilic.

De asemenea, aceasta subliniază că supa sau ciorba nu doar că hidratează și încălzesc, dar și hrănesc și dau senzația de sațietate: „Cu supă/ciorbă nu greșiți niciodată- hidratează și încălzește, hrănește și satură”.