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Politica· 1 min citire
Planul lui Dominic Fritz pentru a nu-și pierde puterea. Jocul este făcut
Dominic Fritz
Între timp, Dominic Fritz își numără zilele rămase în fruntea primăriei Timișoara după decizia Curții Constituționale! Legea ar putea ajunge în Parlament săptămâna viitoare pentru a fi pusă în acord cu deciziile Curții și va merge la Nicușor Dan pentru promulgare. Edilul pune presiune pe șeful statului și susține că își va pierde mandatul doar dacă președintele va da undă verde legii, conform Realitatea PLUS.
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