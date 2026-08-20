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Politica· 1 min citire

Planul lui Dominic Fritz pentru a nu-și pierde puterea. Jocul este făcut

Dominic Fritz

Dominic Fritz

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 12:49

Între timp, Dominic Fritz își numără zilele rămase în fruntea primăriei Timișoara după decizia Curții Constituționale! Legea ar putea ajunge în Parlament săptămâna viitoare pentru a fi pusă în acord cu deciziile Curții și va merge la Nicușor Dan pentru promulgare. Edilul pune presiune pe șeful statului și susține că își va pierde mandatul doar dacă președintele va da undă verde legii, conform Realitatea PLUS.

USR s-a reunit de urgență după decizia Curții Constituționale, iar partidul a hotărât, prin vot, să îl susțină în continuare pe Dominic Fritz, cel puțin pentru moment. Situația primarului Timișoarei rămâne însă extrem de complicată, pentru că legea integrității trebuie să ajungă în Parlament, într-o sesiune extraordinară, după publicarea motivării judecătorilor constituționali. Curtea a stabilit că actul normativ este constituțional, iar Dominic Fritz își va pierde mandatul dacă legea va intra în vigoare.

După votul Parlamentului, documentul va ajunge pe masa lui Nicușor Dan, care îl poate trimite înapoi pentru reexaminare sau îl poate promulga direct. Presiunea se mută astfel asupra șefului statului, în timp ce susținătorii lui Fritz încearcă să lege pierderea mandatului exclusiv de o eventuală decizie a președintelui de a promulga legea. Miza depășește actualul mandat, deoarece mai multe voci susțin că Dominic Fritz nu va mai putea candida la Primăria Timișoara în următorii ani și nu va mai putea ajuta USR din punct de vedere electoral.

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