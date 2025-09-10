Beneficiile consumului de busuioc

Busuiocul este o sursă excelentă de vitamina K. Vitamina K este esențială pentru coagularea sângelui și sănătatea oaselor. Busuiocul conține și vitamina A, iar în cantități mai mici conține fier, calciu, mangan și magneziu, spun specialiștii.

Conținutul bogat de antioxidanți acționează și pentru a reduce inflamația din organism. Busuiocul conține o serie de fitonutrienți. Aceștia sunt ompuși vegetali naturali cu beneficii demonstrate pentru sănătate. Mulți dintre acești fitonutrienți, cum ar fi polifenolii, au proprietăți antiinflamatorii și antioxidante.

Antioxidanții contribuie la reducerea inflamației prin combaterea stresului oxidativ, cauzat de radicalii liberi, care pot deteriora celulele și pot accelera procesul de îmbătrânire sau apariția unor boli precum cancerul, diabetul sau afecțiunile neurodegenerative.

Busuiocul proaspăt acționează asupra sistemului digestiv și nervos și este foarte eficient în cazul crampelor stomacale. Busuiocul previne flatulența și calmează starea de greață.

De asemenea, este o plantă ușor sedativă ajutând în cazul iritabilității nervoase, fiind benefică în cazul oboselii, a depresiei, anxietății, dar și în caz de insomnie, scrie sursa precizată.

Alte beneficii

Busuiocul are proprietăți antibacteriene și poate fi folosit sub formă de cataplasmă în caz de înțepături de insecte.

Se folosește sub formă de infuzie, 1 sau 2 lingurițe de frunze proaspete sau uscate la o cană cu apă și are efecte calmante, fiind indicat în stările de agitație, neliniște, anxietate, depresii, oboseală, insomnii și dureri de cap.

Poate fi utilizat și sub formă de gargară, dacă suferiți de candidoze bucale. De asemenea, ceaiul de busuioc stimulează digestia și este antiseptic intestinal. Acțiunea sa diuretică ajută în cazul problemelor la rinichi. Și în cazul stărilor febrile se recomandă infuzia de busuioc, deoarece acesta scade febra.

De asemenea, uleiul volatil de busuioc este un bun calmant în cazul înțepăturilor de insecte. Trebuie doar aplicat local, pe locul înțepăturii.

Ceai de busuioc împotriva durerilor de cap și a stresului

Un ceai de busuioc te va ajuta să scapi repede de durerea de cap supărătoare și îți va calma sistemul nervos în situațiile stresante. Iată ce rețetă de ceai recomandă fitoterapeutul precizat anterior pentru a scăpa de durerea de cap:

1 parte frunze de busuioc;

1 parte frunze de roiniță;

1/4 mușețel/ sau lavandă.

Mod de preparare:

Amestecați aceste plante și omogenizași-le bine. În cazul plantelor uscate folosiți o linguriță de plante, iar dacă le aveți proaspete folosiți două lingurițe de plante pentru a prepara ceaiul, și o cană cu apă. Turnați apa clocotită peste plante și lăsați la infuzat 10-15 minute.

Mod de utilizare:

Ceaiul trebuie băut călduț, la temperatura camerei. Durerile se vor atenua mai repede dacă veți ține picioarele în apă caldă. Se recomandă cât de caldă suportați. În apă puteți adăuga 1-2 picături de ulei de lavandă, scrie fitoterapeutul, în cartea sa.

sursa: Almanah Online